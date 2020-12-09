شكرا لقرائتكم خبر عن هل لقاح فيروس كورونا مؤلم؟ نصيحة للأطباء بشأن الحصول على حقنة التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد شهور من الترقب، تم أخيرًا طرح لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة هذا الصباح، ووفقا لتقرير جريدة "mirroo"، بدأت التطعيمات ببريطانيا بمعظم المسنين ، والأشخاص في دور الرعاية ومقدمي الرعاية لهم، قبل النزول إلى الفئة العمرية، مع وجود موظفي هيئة الصحة البريطانية NHS والمعرضين للخطر سريريًا على رأس قائمة الأولويات.

إذا كنت تفكر في الحصول على لقاح كورونا ، فقد تكون قلقًا من أن تكون ضربة اللقاح مؤلمة، وهؤلاء يطلق عليهم رهاب الإبرة وهو أمر شائع جدًا ، حيث يصيب شخصًا واحدًا على الأقل من كل 10 أشخاص ، ولا يخجل منه شيء.

لحسن الحظ ، طمأن الدكتور Simran Deo طبيب عام بريطانى ، أن لقاح كورونا من غير المحتمل أن يكون مؤلمًا للغاية، وفي حديثه إلى Mirror Online ، أوضح: "قد تؤلم التطعيمات قليلاً ، لكن الألم عادة ما يكون قصيرًا ، وغالبًا ما يستمر أقل من ثانية أو ثانيتين.

قد تجد أن المنطقة التي تلقيت فيها التطعيم فى ذراعك ، قد تتألم في وقت لاحق من ذلك المساء أو في اليوم التالي ، لكن هذا سيهدأ بمضادات الالتهاب مثل الإيبوبروفين وتدليك المنطقة."

وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يكون الكلام أسهل من الفعل ، إلا أن محاولة الاسترخاء أثناء تلقي اللقاح يمكن أن تساعد في تقليل الألم، وأضاف الدكتور ديو: "التوتر أثناء التطعيم قد يزيد الألم سوءًا ، لذا فإن التركيز على التنفس العميق والتفكير في التواجد في مكان تشعر فيه بالراحة أكثر سيساعدك."

في غضون ذلك ، طمأن العديد من الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح اليوم بأنه ليس مؤلمًا.

وتعد جوانا سلون ، 28 عامًا ، كانت أول من تلقى اللقاح في أيرلندا الشمالية ، وقالت إنها لم تشعر بأي ألم، مضيفا لم أشعر بأي اختلاف عن أي تطعيم آخر تلقيته ، لم أشعر بأي ألم".