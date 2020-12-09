شكرا لقرائتكم وفاة مؤلف "الرجل المستحيل" إثر أزمة قلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني والثقافي في مصر، برحيل الروائي الدكتور نبيل فاروق، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الأمر ابنته ريهام التي أكدت أن والدها الدكتور نبيل فاروق، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة توفي على إثرها، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد ظهر الخميس.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مدينة الرحاب، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة في منطقة "الروبيكي" بطريق الإسماعيلية، دون تحديد موعد للعزاء.

نبيل فاروق الذي ولد في عام 1956 واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، قدم العديد من القصص والروايات التي قدمت في شكل كتب جيب، ومن أشهر السلاسل التي قدمها سلسلة "الرجل المستحيل" ، و"ملف المستقبل".

نبيل فاروق تخرج في كلية الطب ومارس عمله كطبيب محترف، إلا أنه بعد زواجه ونجاح سلسلتي "رجل المستحيل" و"ملف المستقبل"، قرر اعتزال الطب بشكل نهائي والتفرغ للكتابة.

وقدم الراحل مسلسل "العميل 1001" الذي لعب بطولته مصطفى شعبان ودار في إطار جاسوسي، كما كانت هناك نية لتحويل سلسلة "الرجل المستحيل" إلى عمل فني، إلا أن المشروع لم ير النور حتى وفاة المؤلف.