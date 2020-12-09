شكرا لقرائتكم حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، الأربعاء، إنه ورد بلاغ بعد منتصف ليل الثلاثاء بإسعاف صبي يبلغ 15 عاماً من العمر للمستشفى، إثر تعرضه لاعتداء بواسطة أداة حادة في منطقة الرأس من قبل أحد الأشخاص أثناء وجوده داخل منزله في منطقة مرج الحمام بالعاصمة الأردنية عمان.

وأضاف الناطق أن الحدث ما زال قيد العلاج وهو بحالة صحية مستقرة، فيما بينت التحقيقات الأولية أن الجاني حضر لمنزل الصبي لوجود خلافات مالية سابقة بينه وبين والد الصبي، وبعد عدم العثور على والده، أقدم على ضرب الصبي بواسطة أداة حادة على عدة مناطق في منطقة الرأس.

وفور تلقي البلاغ تشكلت فرق تحقيق وتفتيش ومتابعة للبحث عن الجاني، الذي تم تحديد هويته، وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية في قضايا السرقات.

وتمكنت فرق التحقيق المشتركة في وقت قياسي من تحديد مكان اختباء الجاني داخل إحدى المزارع جنوب العاصمة وجرى مداهمتها، وإلقاء القبض عليه وبدء التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.