شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الوزن أفضل حل لتخفيف ألم التهاب المفاصل.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل من أكثر الأمراض المنتشرة بين كبار السن، والتى تسبب ألم المفاصل، والسمنة عامل خطر مهم للإصابة بهشاشة العظام، إذن ما الذى يحدث لجسمك وماذا يمكنك أن تفعل للتخفيف من مخاطر تأثير الوزن الزائد على صحة المفاصل؟.. هذا ما نتعرف على إجابته فى هذا التقرير، وفقا لموقع كليفلاند كلينك.

قال روبرت بولاش، طبيب متخصص في قسم إدارة الألم في مستشفى كليفلاند كلينك الأمريكي: "تتحمل المفاصل الموجودة فى النصف السفلى من الجسم - وخاصة الركبتين والوركين - معظم وزنك، لذلك سنوات من حمل الوزن الزائد تساهم فى آلام المفاصل وتورمها وتيبسها".

وأضاف مع التهاب المفاصل، يتدهور الغضروف "وسادة" داخل المفصل ثم تحتك العظام ببعضها البعض، ما يسبب تهيجًا وألمًا وتورمًا، وكلما زاد الوزن على المفصل زاد تآكل الغضروف.

وتابع أن تقليل وزنك هو عامل كبير في إدارة آثار هشاشة العظام على تلك المفاصل السفلية من الجسم.

وقالت أخصائية الروماتيزم إيلين حسني: "يعد الحفاظ على وزن مثالي للجسم أمرًا مهمًا، وإذا كان الوزن زائدًا، فإن فقدان أقل من 5 كيلو جرامات من وزنك يمكن أن يقلل من تطور التهاب مفاصل الركبة بنسبة 50%، وفقًا لدراسة جديدة".

وتظهر الدراسات باستمرار أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم معدلات أعلى من هشاشة العظام مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن.

ووجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يعانون من السمنة (مع مؤشر كتلة الجسم [BMI] بين 30 و35) هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل في ركبهم بأربع إلى خمس مرات.

وأوضحت الدراسات أنه إذا كنت تعانى من آلام المفاصل الناتجة عن الوزن، فقد يؤدى فقدان الوزن وتخفيف الضغط عن المفاصل إلى تخفيف الأعراض، وفي حين أن جسمك لا يستطيع منع التهاب المفاصل أو إعادة نمو الغضروف، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعد المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل على الشعور بالتحسن ومنع المزيد من الضرر الزائد.

وعن تخفيف آلام المفاصل قالت الدراسات إن تمارين النشاط والحركة هي خط العلاج الأول للمرضى الذين يعانون من آلام المفاصل والعلاج الطبيعي.