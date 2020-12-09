شكرا لقرائتكم خبر عن حقن ذوى الأولوية بلقاح فايزر فى أمريكا يبدأ بعد 96 ساعة من موافقة FDA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجنرال جوستاف بيرنا، كبير مسئولي العمليات في عملية Warp Speed، وهي المبادرة الأمريكية لتسريع إنتاج لقاح لكورونا، إن لقاحات فيروس كورونا سيتم توزيعها على السكان المعرضين للخطر في غضون أيام من تصريح الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، بحسب ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية.

وقال الجنرال جوستاف بيرنا، "سنبدأ في حقن الناس باللقاح خلال 96 ساعة من تصريح FDA.. هذا ما أؤمن به من كل قلبي."

ولدى كل من Pfizer و Moderna مرشحين للقاحات ينتظرون موافقة FDA، وقد أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سلامة وفعالية Pfizer قبل اجتماع الموافقة يوم الخميس.

تأتي الموافقة المتوقعة في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي ومعدل دخول المستشفيات والوفيات.

بلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة 206152 حالة يوميًا خلال الأيام السبعة الماضية - وهو أعلى عدد من الحالات في الوباء حتى الآن.

من المرجح أن يستمر الجمهور الأوسع في مواجهة الارتفاعات المفاجئة من موسم الأعياد حتى تتوفر اللقاحات على نطاق واسع في عام 2021 لكن المسئولين يتسابقون لتوزيع اللقاحات في الأيام المقبلة على الفئات السكانية ذات الأولوية - كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

في حين أنها ستكون "مهمة شاقة " قال بيرنا إنه واثق من أنه مع التخطيط من مركز السيطرة على الأمراض والتعاون من الشركاء ، "سنتمكن من تنفيذ هذا اللقاح بكفاءة عالية ، ولكن الأهم من ذلك ، بشكل فعال"