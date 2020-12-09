شكرا لقرائتكم خبر عن تحليلان لعلماء وخبراء أمريكيين يؤكدان سلامة لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن نتائج تحليلين لعلماء وخبراء أمريكيين أكدت أمان لقاح فايزر- بيونتيك، مشيرة إلى أن اللقاح يقلل خطر الإصابة بالفيروس بعد أسبوع على الأقل من الجرعة الثانية، وهو يتطلب جرعتين من أجل الحماية الكاملة.

من جهة أخرى أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن فاعلية اللقاح الأمريكى ستظهر بشكل حاسم بدءا من الاسبوع المقبل، بعد أن تلقى المواطنين الجرعات الأولى أمس الثلاثاء، حيث يتكسب الجسم مناعة حقيقية من الفيروس بعد سبعة أيام من الحصول على الجرعة الأولى، وتزداد فاعلية اللقاح مع تلقى الجرعة الثانية، طبقا لما ورد في موقع TheSUN.

وكشفت الهيئة البريطانية أن الذين حصلوا على جرعات اللقاح امس الثلاثاء، سيحصلون على الجرعة الثانية عقب 21 يوما من الجرعة الأولى، وبالتالي ستزاد مناعتهم ضد الفيروس عقب الجرعة الثانية بنسبة تصل الى 95%.

ووفقا لتقرير الهيئة فان الذين حصلوا على اللقاح أمس، سيحصلون على حماية كبيرة ضد الفيروس اعتبارا من نهاية الأسبوع القادم، بعد ثبوت فاعلية اللقاح بنسبة 95% من الحماية والتحصين ضد الفيروس.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت هيئة الصحة البريطانية عن طرح اللقاح بنحو 40 مسشتفى انجليزى، وقدرت حجم الجرعات التي تلاقها الاف المواطنين امس، الى ملايين الجرعات، والتي تعد الدفعة الأولى التي تأتى ضمن دفعات أخرى تستمر بحلول العام القادم.

وقالت الهيئة إن البيانات الأولية أظهرت أنه عقب الجرعة الأولى من اللقاح، لايوجد فرق بين عدد الأشخاص الذين أصيبوا بـ Covid-19 بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح الفيروس التاجي والأشخاص الذين تلقوا ضربة وهمية في التجارب.

وأوضحت الهيئة أن فاعلية اللقاح ترتفع بشكل ملحوظ لتصل إلى 95 % بعد 7 أيام من الجرعة الثانية، حيث أكد الخبراء على أهمية الجرعة الثانية لضمان حصول الشخص على الحماية الكاملة ضد الإصابة بالفيروس .

وتظل الأزمة في الاعتقاد الخاطئ الذى يسيطر على العديد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أمس الثلاثاء، بأنهم سيكونوا بمنأى من الإصابة مما يجعلهم يتجاهلون الحصول على الجرعة الثانية من الفيروس.