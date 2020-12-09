شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الهند يحاولون تفسير المرض الغامض .. اكتشاف رصاص ونيكل فى دم المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسؤولو الصحة بالهند من اكتشاف سبب المرض الغامض الذي أصاب مئات الأشخاص في بلدة إلورو بمنطقة ويست جودافاري في ولاية أندرا براديش، ووجدوا كميات زائدة من المعادن الثقيلة مثل الرصاص والنيكل في عينات دم المرضى الذين يعانون من هذا المرض المجهول.



مرض نادر

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، وجد الباحثين كميات من الرصاص والنيكل بكميات زائدة في عينات الدم، ويمكن أن يكون هذا أحد الأسباب، فيما يتم ارسال المزيد من العينات إلى معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) في نيودلهي.

ومع ذلك، فإن مصادر هذه المعادن غير معروفة حتى الآن، ولكن تم بالفعل اختبار الماء والحليب لهذه المعادن ولكن لم يتم العثورعلى هذه المعادن.

ونقلا عن مسؤولين بمعهد عموم الهند، لم يتأكد أن التلوث حدث بسبب الماء والحليب، ولكن يمكن أن تكون أشياء أخرى، وتم أيضا فخص الخضروات إذا كان من الممكن أن تكون مصدرًا وهناك العديد من المصادر الأخرى مثل الحلويات.

كما تم بالفعل شحن عينات الخضروات التي تم جمعها من الأماكن المتضررة إلى المعهد الوطني للتغذية (NIN) في حيدر أباد وكذلك دلهي للاختبار. من المتوقع ظهور نتائج الاختبارات خلال الـ 12 ساعة القادمة،في غضون ذلك، قفز عدد المصابين بالمرض الغامض إلى 551 ، منهم 174 نشطون وخرج 350.

واشتكى المصابون من نوبات صرع من 3 إلى 5 دقائق دون تكرار ونسيان وقلق وقيء وصداع وآلام في الظهر.

يعمل خبراء من معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) والمعهد الوطني للتغذية (NIN) والمعهد الوطني لعلم الفيروسات والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمجلس الهندي للبحوث الطبية وكذلك منظمة الصحة العالمية (WHO) معًا من أجل تحديد سبب هذا المرض الغامض.

التسمم بالرصاص: الأسباب والمخاطر الصحية

الرصاص معدن شديد السمية يمكن أن يؤدي إلى حالة خطيرة ومميتة في بعض الأحيان عندما يتراكم في الجسم. يوجد هذا المعدن بشكل طبيعي في قشرة الأرض. يُعتقد أن أنشطة التعدين والصهر والتصنيع وإعادة التدوير على نطاق واسع أدت إلى انتشار التلوث البيئي وتعرض الإنسان.

يمكن أن يتعرض الناس لهذا المعدن السام من خلال استنشاق جزيئات الرصاص الناتجة عن حرق المواد المحتوية على الرصاص وابتلاع الغبار والماء والغذاء الملوث بالرصاص.

كما تم العثور على مستويات عالية من الرصاص في أنواع معينة من مستحضرات التجميل والأدوية غير المنظمة المستخدمة في بلدان مثل الهند والمكسيك وفيتنام. استخدام هذه المنتجات هو مصدر آخر للتعرض للرصاص.

الأطفال الصغار معرضون بشكل خاص للتسمم بالرصاص وهم أيضًا أكثر عرضة للتأثيرات السامة لهذا المعدن. يمكن أن يؤثر التسمم بالرصاص فيها على نمو الدماغ والجهاز العصبي. يمكن أن تسبب المستويات العالية من التعرض للغيبوبة والتشنجات وحتى الموت.

عند البالغين ، يمكن أن يزيد التسمم بالرصاص من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى. بالنسبة للنساء الحوامل ، يمكن أن يؤدي التعرض لمستويات عالية من الرصاص إلى الإجهاض وولادة جنين ميت والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.