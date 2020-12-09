شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف إندونيسي يضع جامعة الإسكندرية بالمركز الأول محليا والـ198 عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قفزت جامعة الاسكندرية، 123 مركزا جديداً بتصنيف UI Green Metrics (التصنيف الأندونيسى للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة)، العام الجارى 2020 مقارنة بالعام الماضى 2019، لتحتل المركز 197 عالمياً والأول على مستوى الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن التصنيف الأندونيسى يعتمد على 6 مؤشرات رئيسية، هي البنية التحتية بنسبة (15٪)، والطاقة والتغيرات المناخية (21٪)، وإدارة النفايات (18٪)، واستخدام الماء (10٪)، والمواصلات (18٪)، والتعليم والبحث (18٪).

وأضاف: «بالإضافة إلى التصنيف السابق، تم إعلان نتائج تصنيف الجامعات وفقا للأداء الأكاديمي University Ranking by Academic Performance لعام 2020 / 2021، موضحاً أن جامعة الإسكندرية أدرجت في التصنيف بترتيب 691 عالمياً، متقدمة عن العام الماضي بـ 71 مركزاً عالمياً».

وأشار إلى أن تصنيف URAP يصدر سنويًا لمؤسسات التعليم العالي منذ عام 2010، ويشمل تقييم 2500 مؤسسة للتعليم العالي حول العالم، بالإضافة إلى تقييمهم في 61 مجالًا متخصصًا مختلفًا، لافتا إلى أن نتائج هذا التصنيف تعتمد على ستة مؤشرات تعكس الأداء الأكاديمي من جودة وكمية منشورات الجامعات العالمية، بينها عدد الأبحاث في عام التقدم وعدد الأبحاث وعدد الاستشهادات وتأثير الأبحاث وتأثير الاستشهادات والتعاون الدولي خلال آخر أربع سنوات، كما جاء في InCites من دار نشر Clarivate المرفوعة على منصةWeb of Science الأمريكية.

ووجه «قنصوة» الشكر إلى قيادات الجامعة السابقة، وأعضاء هيئة التدريس والعمداء والوكلاء والعاملين بجامعة الإسكندرية على مجهوداتهم في المجالات الأكاديمية والبحثية ومجال تنمية البيئة، والتي ساهمت في أن تتبوأ الجامعة هذه المكانة الرفيعة بين الجامعات، مشيرا إلى أنه بإعلان نتيجة التصنيف الجديد للجامعات الخضراء فإن جامعة الأسكندرية تكون قد انضمت بترتيب متقدم مع الجامعات العالمية الخضراء بالإضافة إلى دخولها في الجيل الثالث للجامعات.