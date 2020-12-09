شكرا لقرائتكم خبر عن كبير أطباء بريطانيا: فعالية لقاح كورونا قد تستمر 9 أشهر فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر كبير الأطباء في إنجلترا، كريس ويتي، من أن البريطانيين قد يحتاجون إلى التطعيم بشكل متكرر ضد فيروس كورونا، لأن حماية اللقاح قد تستمر أقل من تسعة أشهر فقط، مضيفاً أنه لم يُعرف بعد بالتحديد إلى متى ستمنع حقنة فايزر الناس من الإصابة بالمرض بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميرور".





وأوضح البروفيسور ويتي لأعضاء البرلمان البريطاني أنه حتى إذا تم إعطاء اللقاح لـ 20 مليون بريطاني فلن يتم رفع قيود التباعد الاجتماعي بعد لكنه قال أيضا إن ذلك يمكن أن يحدث فقط "بشكل تدريجي" وليس في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وحذر: "نحن جميعًا متوترين للغاية بشأن شهري يناير وفبراير" مضيفاً "أعتقد أنه من غير المرجح أن نصل إلى مستوى الصفر من المخاطر".

وقال البروفيسور ويتي ، من المرجح أن تختار الحكومة رفع القيود على الرغم من أن الناس ما زالوا يموتون بسبب كوفيد 19 كل عام - مثلما يموت الآلاف بالفعل من الإنفلونزا.

وأكد للنواب: "نحن نعلم أن هذه لقاحات جيدة جدًا لتوفير حماية قصيرة إلى متوسطة المدى- لا نعرف إلى متى سيستمر ذلك. قد تستمر لفترة طويلة جدًا، وقد تستمر إلى 9 أشهر. أعتقد أنه من المرجح أن تكون في مكان ما بين هذين الأمرين."

وتابع قائلا:"في هذه الحالة ، قد نضطر إلى الحصول على موقف حيث يتعين علينا أن نكون في وضع يسمح لنا بإعادة التطعيم، ولا سيما الأشخاص الأكثر ضعفًا."

قال البروفيسور ويتي إن طول الحماية سيعتمد على شيئين - ما إذا كانت المناعة تتلاشى لدى الأفراد بمرور الوقت، وما إذا كان الفيروس يتحور.

لم يتم التعرف على أي من هذه الأشياء حتى الآن كما أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان اللقاح يمنع الأشخاص من نقل فيروس كورونا للآخرين ، بدلاً من مجرد الإصابة بالمرض.

وأوضح البروفيسور كريس ويتي أعضاء البرلمان أن 20 مليون هو عدد كبار السن وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية أساسية ومن المقرر أن يتم تطعيمهم في الموجة الأولى من إطلاق اللقاح بين الآن وربيع 2021.

قال: "بمجرد وصولك إلى تلك المرحلة، على ما أعتقد ، تصبح المحادثة حول ما نريد أن نفعله بعد ذلك محادثة مهمة حقًا."

وأضاف: "عند نقطة معينة ، سيقول المجتمع ، من خلال القادة السياسيين ... أن هذا المستوى من المخاطرة هو مستوى من المخاطرة نعتقد أنه من المناسب تحمله."

وتابع "تمامًا كما نقبل أنه في المتوسط ​​، يموت 7000 شخص سنويًا بسبب الأنفلونزا وفي عام الأنفلونزا السيئة يموت 20000 شخص بسبب الأنفلونزا."

وقال البروفيسور ويتي إنه يتوقع الحصول على "ثلاثة أو أربعة" لقاحات مختلفة تمت الموافقة عليها في المملكة المتحدة بحلول صيف 2021.