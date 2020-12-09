شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كاليفورنيا تنضم إلى نوفافاكس لاختبار لقاح جديد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن يطلق النظام الصحي المرحلة الثالثة من التجربة السريرية مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) ونوفافاكس قريبًا لاختبار لقاح تجريبي جديد لفيروس كورونا، وذلك وفقا لتقرير. جريدة nytimes".

السباق نحو لقاح كورونا يأخذ العديد من المسارات

في السباق لتطوير لقاح فعال لفيروس كورونا ، حيث تتخذ العديد من الشركات أساليب مختلفة. بينما تستخدم شركتا AstraZeneca و Johnson & Johnson ناقلات أحادية الفيروس في لقاحاتهما ، اعتمدت شركة Moderna و Pfizer نموذجًا للحمض النووي الريبي messenger.

نوفافاكس هو لقاح وحدة فرعية ، يتبع نموذج لقاح أكثر تقليدية،حبث يحتوي اللقاح ، المسمى NVX-CoV2373 ، على وحدة فرعية من البروتين الشائك في فيروس كورونا ، و يتم دمج الوحدة الفرعية مع مادة مساعدة، وهي عامل معزز لتحسين استجابة الجسم المناعية للقاح، وعندما يدخل هذا المزيج الجسم ، فإنه يؤدي إلى استجابة مناعية لبروتين السنبلة ويخلق أجسامًا مضادة لمكافحته.

لقاح Novavax له ميزة حاسمة. يمكن تخزينه في حالة سائلة عند درجة حرارة تتراوح بين 36 درجة فهرنهايت و 46 درجة فهرنهايت اى (2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية). يسمح ذلك بالتوزيع باستخدام "قنوات اللقاح القياسية" ، على عكس لقاحات Pfizer و Moderna التي يجب تخزينها في درجات حرارة دون الصفر.

في 9 نوفمبر ، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على ترخيص المسار السريع للقاح Novavax COVID-19،ويسمح هذا لشركة Novavax بتقديم أجزاء من تطبيقها الجديد للعقار (NDA) على أساس متجدد ويسمح بموافقات أسرع على الأدوية، وتستعد شركة Novavax لتقديم 100 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة بحلول يناير 2021.

كيف يعمل اختبار اللقاح؟

تأخذ تجربة Novavax السريرية نهج العدوى الطبيعي، وهذا يعني أن المشاركين لن يتعرضوا عمدا للفيروس، حيث سيراقب العلماء عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا بين المجموعة الملقحة ومجموعة الدواء الوهمي، وأحد المؤشرات على نجاح اللقاح هو وجود عدد أقل بكثير من المشاركين المصابين في المجموعة التي تم تلقيحها من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

إثبات فعالية اللقاح يمثل تحديًا دائمًا، حيث يحتاج العلماء إلى إثبات أن اللقاح ساعد بشكل كبير على تقليل عدد المصابين بين أولئك الذين تم تطعيمهم ، مقارنة بمن تناولوا الدواء الوهمي".

يكمن التحدي في اختبار لقاح فيروس كورونا في تحديد ما إذا كان معدل الإصابة المنخفض يرجع إلى فعالية اللقاح أو عوامل أخرى. الأشخاص الذين يلتزمون بالممارسات المرغوبة مثل ارتداء قناع والبقاء في المنزل وغسل اليدين سيكون لديهم فرصة أقل بكثير للتعرض والتعاقد مع كورونا.

المشاركة في تجارب اللقاح

يجب أن يجتاز المرشحون للقاح ٣ مراحل من الاختبارات البشرية لضمان السلامة والفعالية في الوقاية من المرض.