شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تطور شكلا جديدا من لقاح كورونا لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس التنفيذى لشركة فايزر عن مخططهم للعمل على شكل جديد من لقاح فيروس كورونا لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة، حيث يجب تخزين لقاح فيروس كورونا الذى طورته الشركة وشريكتها الألمانية بايونتك حاليًا فى درجة حرارة -70 درجة مئوية، ويعمل العلماء حاليًا على صياغة جديدة للقاح يمكن حفظها فى الثلاجة لعدة أشهر وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة الأمريكية أنه واثق من أن الشركة ستكون قادرة على توزيع 50 مليون جرعة بنهاية العام و1.3 مليار في 2021، محذرا الأمريكيين من التردد فى الحصول على التطعيم حتى لا يصبحوا "الحلقة الضعيفة" التى تسمح لفيروس كورونا بالتكاثر والانتشار، يأتى ذلك فى الوقت الذى أصبحت فيه المملكة المتحدة أول دولة فى العالم تبدأ فى تطعيم المرضى بلقاح فايزر.

وفي الوقت الحالي، يجب تخزين القوارير التي تستخدم جزءا من الشفرة الجينية للفيروس في درجة حرارة -70 درجة مئوية وهو ما تحاول الشركة التغلب عليه خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن كافة الدول من استخدام اللقاح بشكل أمن.

وأوضح البرت بورلا أن المهندسين في شركة فايزر قد طوروا صناديق خاصة لشحن اللقاح في درجات حرارة قصوى بمجرد الموافقة عليه وشحنه من كالامازو بولاية ميشيجان، تحتوي الصناديق متساوية الحرارة مع الثلج الجاف على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) داخل كل منها بالإضافة إلى متر، لذلك ، في أي وقت ، يمكن تحديد مكان الصندوق ودرجة الحرارة، ما يسمح بشحن القوارير عبر أي وسيلة نقل بما في ذلك الشاحنات والطائرات والقوارب.

ولدى شركة فايزر ثلاثة خيارات للتخزين، الأول عبارة عن مجمدات ذات درجة حرارة منخفضة للغاية يمكنها الحفاظ على اللقاح عند -70 درجة مئوية لمدة تصل إلى ستة أشهر، الخيار الثانى هو إبقاء القوارير في شواحن حرارية يمكن التحكم في درجة حرارتها والتي يمكنها الاحتفاظ باللقاح لمدة 10 أيام دون فتحها، وبعد فتحها يمكن استخدامها لمدة 30 يومًا طالما تمت إضافة الثلج الجاف كل خمسة أيام، أخيرًا يمكن تخزين اللقاح في ثلاجات لمدة خمسة أيام بين (2 درجة مئوية) و(8 درجات مئوية)، وستسمح إعادة صياغة اللقاح بتخزين القوارير في ثلاجات لعدة أشهر، وهو أسرع وأرخص وأكثر كفاءة من النموذج الحالى.