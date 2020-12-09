شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من إعطاء لقاح فايزر لفيروس كورونا للأشخاص المصابين بحساسية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المسئولون بهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS الأشخاص الذين يعانون من "حساسيات شديدة" من تناول لقاح فايزر لفيروس كورونا، بعد أن عانى اثنان من ردود فعل تحسسية تحتاج إلى علاج من العاملين بالهيئة، بعد أن تلقوا جرعة من لقاح فايزرPfizer المميزة في يوم النصر" V Day"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة TheSunالبريطانية.



هيئة الخدمات الصحية البريطانية تحذر

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن كلا الموظفين كان لهما "تاريخ هام من ردود الفعل التحسسية" إلى الحد الذي يحتاجون فيه إلى حمل قلم حقن الأدرينالين أو جهاز مشابه، حيث ظهرت عليهم أعراض "تفاعل "بعد وقت قصير من تلقي اللقاح، موضحة أن كليهما يتعافى الآن وتم إبلاغ جميع المراكزالمشاركة في برنامج التطعيم.

وقد حذر المنظمون في الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا MHRA، الآن أي شخص آخر لديه تاريخ من ردود الفعل التحسسية "الكبيرة" للأدوية أو الطعام أو اللقاحات بعدم تلقى لقاح فايزر لفيروس كورونا، وهذا يعني أن أي شخص من المقرر أن يتلقى اللقاح اليوم الأربعاء سيُسأل عن تاريخه من ردود الفعل التحسسية.

تنصح الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا MHRA بما يلي: "يجب ألا يتلقى أي شخص لديه تاريخ من رد فعل تحسسي كبير تجاه لقاح أو دواء، أو طعام ، (مثل التاريخ السابق للتفاعل الدوائى، أو أولئك الذين تم نصحهم بحمل حاقن الأدرينالين الذاتي لقاح فايزر Pfizer/ BioNtech

وقالت الصحيفة، يجب أن تكون مرافق الإنعاش متاحة في جميع الأوقات لجميع التطعيمات، كما يجب إجراء التطعيم فقط في المرافق التي تتوفر فيها إجراءات الإنعاش، مضيفة أن الحساسية المفرطة هي رد فعل شديد ومن المحتمل أن يهدد الحياة، ويمكن أن يسبب صعوبات في التنفس أو الارتباك أو القيء أو الانهيار.