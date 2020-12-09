شكرا لقرائتكم خبر عن "المبيضات أوريس" مرض فطرى نادر ومميت فى البرازيل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجلت البرازيل أول حالة إصابة محتملة بفطر "المبيضات أوريس "، وهي فطر نادر يمكن أن يسبب التهابات مقاومة للأدوية والوفيات المحتملة، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news.

تم التعرف على "المبيضات أوريس ، التي قالت وزارة الصحة إنها تشكل "تهديدًا خطيرًا للصحة العالمية" ، لأول مرة في اليابان في عام 2009 ويمكن أن تنتشر بسرعة خاصة في بيئات الرعاية الصحية وبين مرضى المستشفيات، وقالت الصحه البرازيلية إنه تم تشكيل فريق عمل صحي لدراسة هذه الحالة عن كثب ومنع انتشار الفطريات.



مرض نادر بالبرازيل

كانت أول حالة كانديدا أوريس في بريطانيا في عام 2013 وفي الولايات المتحدة في عام 2016وتم التعرف عليها في عشرات البلدان ، وهي أكثر انتشارًا في أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا.

تعرض نظام الصحة العامة في البرازيل لضغوط هائلة هذا العام بسبب جائحه فيروس كورونا، وتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات في العالم عند 177317 ، وثالث أكبرعدد من الحالات المؤكدة عند 6.62 مليون.

وكانت الصين قد أعلنت اكتشاف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على عبوات لحوم مجمدة مستوردة من البرازيل وأوروجواي، وذلك في وسط وشرقي البلاد، وذكرت السلطات الصحية في "ووهان" (المركز السابق لتفشي كورونا في الصين) في بيان أنها عثرت على فيروس كورونا على عينتين من عبوات اللحوم المجمدة المستوردة في المدينة عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين، وأن العينتين تم الحصول عليهما من شحنة للحم الخنزير المجمد المستورد من البرازيل وشحنة أخرى للحم البقر المجمد المستورد من أوروجواي. واتخذت السلطات الصحية التدابير الطارئة لمنع نزول هذه المنتجات للأسواق وتعقيم المخازن والبيئة المحيطة.

يذكر أن فطر المبيضات أوريس يتكون على هيئة مستعمرات الخميرة، و هي تعد واحدة من الأنواع القليلة من جنس الكانديدا التي تسبب داء البقع البيضاء في الإنسان.