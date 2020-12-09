شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل:علماء أمريكا يوثقون أول حالة إصابة بالشلل المؤقت نتيجة لعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العلماء محاولتهم لفك شفره فيروس كورونا ومعرفة المضاعفات التي يسببها بجسم الانسان، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية وثق الباحثون بمستشفي جامعه روتجرز روبرت وود جونسون الأمريكية أول حالة إصابة مريض بفيروس كورونا مصحوبة بشلل مؤقت بالجسم.

وفي تقرير حالة نُشر في مجلة Pathogens ، زار الرجل البالغ من العمر 54 عامًا غرفة الطوارئ بعد أن اشتكى من صعوبة البلع وضعف في ذراعيه وساقيه، بعد تشخيص إصابته بـفيروس كورونا، قام أطباء من مستشفى جامعة روتجرز روبرت وود جونسون بفحص المريض، سرعان ما اكتشفوا أن الرجل كان مصابًا بمتلازمة جيلان باريه مرتين في الماضي ، وهو اضطراب نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي الجهاز العصبي المحيطي ، مما يؤدي إلى شلل أجزاء من الجسم كله أوفي بعض الحالات لم تكن هذه هي المرة الثالثة التي أصيب فيها بالمرض فحسب، لكنهم يعتقدون أن سببها هو إصابته بـفيروس كورونا.

وناقشت العديد من التقارير السابقة مرضى فيروس كورونا الذين تم تشخيصهم لاحقًا بمتلازمة جيلان باريه ومع ذلك، يُعتقد أن هذه هي الحالة الأولى التي تسبب فيها فيروس كورونا في تكرار الاضطراب.

وأكدت إيرين ماكدونيل، طالبة الطب في جامعة روتجرز روبرت وود جونسون: "جاء المريض إلى غرفة الطوارئ مع شكاوى من صعوبة البلع التدريجي، ثم أصيب بحمى لمدة ثلاثة أيام، تبعها ضعف في الذراعين والساقين والوجه كانت أعراضه أسوأ هذه المرة مما كانت عليه في الحلقات السابقة من اصابته بالمتلازمة".

وهذه المتلازمة غالبا ما تحدث الإصابة بها بسبب أمراض فيروسية أو بكتيرية ويسبب ضعفًا ووخزًا في الأطراف مع تفاقم ظروف المرضى ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة أجزاء من الجسم أو في بعض الحالات الجسم كله بالشلل تعد متلازمة جيلان باريه نادرة ، حيث تصيب واحدًا من كل 100 الف شخص سنويًا، يتم تشخيص أقل من 20ألف حالة سنويًا ، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، بعد ظهور الأعراض الأولى لـ Guillain-Barré ، عادة ما تتفاقم ظروف المرضى لمدة أسبوعين تقريبًا قبل أن تستقر عند علامة الأربعة أسابيع، واكد الباحثين إن معظم الناس يتعافون ، لكن حوالي 5 % يعانون من ضعف أو تكرار.

وفى هذه الحاله التي وثقها الأطباء تم تشخيص المريض لأول مرة بمتلازمة جيلان باريه في عام 2009 ، في سن 43 ، بعد أن تعرض لحادث سيارة وذهب إلى غرفة الطوارئ في مستشفى روتجرز روبرت وود جونسون الجامعي يشكو من خدر ووخز في ذراعيه، ثم في عام 2017 ، طور الحالة ضده بعد إصابته بالإنفلونزا B، بعد ثلاث سنوات ، في 2020 ، زار غرفة الطوارئ واشتكى من صعوبة البلع لمدة يومين وارتفاع درجة الحرارة، بعد دخوله المستشفى ، بدأ يعاني أيضًا من ضعف في الوجه وضعف في الأطراف العلوية والسفلية مما أدى إلى عدم القدرة على تحريك ساقيه ووخز في يديه وقدميه، عندما تم قياس درجة حرارته ، كان يعاني من حمى تصل إلى 38.1 درجة مئوية، جاءت الاختبارات الخاصة بمرض لايم وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي سلبية ، لكنها جاءت إيجابية بالنسبة لـفيروس كورونا ، بعد أن قرر الأطباء إصابته بمتلازمة جيلان باريه مرة أخرى ، تم إعطاؤه علاج الجلوبولين المناعي الوريدى، لآنه عندما يصاب شخص ما بالمتلازمة ، ينتج جهاز المناعة أجسامًا مضادة ضارة تهاجم الأعصاب، وعلاج الجلوبولين المناعى هو هو علاج مصنوع من الدم المتبرع به والذي يحتوي على أجسام مضادة صحية لمنع الأجسام الضارة من استمرار تلفها.

ودرس الباحثون ما يقرب من 1200 مريض مصاب بفيروس كورونا في المستشفى بين مارس ومايو 2020 ووجدوا أن هذا هو المريض الوحيد الذي تسبب تشخيصه بفيروس كورونا في تكرار الإصابة بمتلازمة Guillain-Barré. ، وأوصوا بضرورة مراقبة المرضى الذين يصابون بـفيروس كورونا ولديهم تاريخ من اضطرابات المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي للجسم المايلين الذي يعزل ويحمي أعصابهم ، وذلك عن كثب لعدة أسابيع بحثًا عن أعراض عصبية.