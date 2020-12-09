أسباب علمية تفسر ظاهرة إخراج الرضيع لسانه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 8 دقائق

رد موقع “ويب طب”، إخراج العديد من الأطفال الصغار لسانهم للعب الى أسباب عدة ومختلفة، أهمها:

1- الجوع: البكاء قد لا يكون الوسيلة الوحيدة التي يعبر بها الأطفال عن إحساسهم بالجوع، بل يمكن أن يعبر الأطفال عن ذلك بواسطة إخراج اللسان.

2- حجم اللسان: يمتلك بعض الأطفال لسانا كبير الحجم عند مقارنته بغيرهم مما يستدعي إخراجه أحيانا، وقد يكون هذا الأمر إما لأسباب جينية أو خلل في الأوعية الدموية أو قصور في الغدة الدرقية.

3- حجم الفم: تسبب بعض الأمراض الناتجة عن خلل في الجينات في صغر حجم الفم، الأمر الذي يؤدي إلى إخراج الطفل لسانه بشكل متكرر.

4- التسنين: يقوم الأطفال الرضع بإخراج لسانهم في الكثير من الأحيان بسبب عملية التسنين لديهم ابتداء من الشهر السادس إلى الخامس عشر.

5- التنفس بواسطة الفم: تنفس الرضيع بواسطة الفم قد يؤدي إلى إخراج لسانه.

6- الغازات: يقوم الأطفال بفتح فمهم وإخراج اللسان جراء تجمع الغازات في الجهاز الهضمي وإحساسهم بعدم الراحة.

7- ضعف العضلات: يخرج الرضيع لسانه في بعض الأحيان نتيجة لضعف العضلات ومنها عضلات اللسان، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.