نصائح لمقاومة التهاب المفاصل في الشتاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - تزداد آلام التهاب المفاصل لدى الكثيرين في فصل الشتاء، إذ يصبح هؤلاء شديدي الحساسية بشأن الشعور بالتغير في الطقس.

ولمقاومة التهاب المفاصل والحفاظ على صحة العظام، اليكم بعض النصائح:

ارتداء الملابس الدافئة

حافظ على جسمك (اليدين والركبتين والساقين) في حالة دفء، من خلال ارتداء ما يساعدك على ذلك مثل: القفازات، والجوارب، والأحذية، وإذا تطلب الأمر إضافة المزيد من الملابس، بحال قررت الخروج في الطقس البارد فلا تتردد.

البقاء رطبا

لتجنب ما يسمى بالجفاف الشتوي، عليك بالحرص على تناول الكميات اللازمة من المياه طوال الوقت، إذ يمكن أن يجعلك الجفاف أكثر حساسية للألم، وبحسب إحدى الدراسات، يستطيع الماء طرد السموم من الجسم، والذي -بدوره- يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهاب.

كما يمنح الماء المرونة اللازمة للمفاصل من أجل المزيد من تأدية وظائفها، فضلا عن أن شرب الماء بكميات كافية يعزز عملية فقدان الوزن، وفي هذا السياق، وجدت الدراسات تحسنا كبيرا لدى من يعانون التهاب المفاصل في الركبة بعد فقدهم للوزن.

ممارسة التمارين الرياضية

رغم أن الشتاء يجلب معه شعورا بالكسل، لكن تظل المحافظة على الحركة المستمرة أمرا بالغ الأهمية للمصابين بالتهاب المفاصل، يمكن لممارسة التمارين ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل في الأسبوع، أن تساعد في تخفيف الألم، وزيادة القوة والمرونة. حسب ما يوصي العديد من الأطباء.

العلاج الحراري

يمكن لبعض طرق العلاج الحراري للمصابين بالتهاب المفاصل، مثل: الجلوس بحوض استحمام دافئ، أو السباحة في بركة ساخنة، وغير ذلك من علاج وتخفيف آلام المفاصل، عن طريق العلاج الحراري يمكن تحسين تدفق الدم والتخلص من مسببات الألم وتخفيف التشنجات في العضلات ومنع التصلب.

فيتامين د

تفيد الدراسات العلمية بأن انخفاض مستويات فيتامين (د) يؤدي إلى زيادة التهاب المفاصل الروماتيزمي، إلى جانب زيادة الشعور بالألم.

وتشير تلك الدراسات، إلى أن قلة التعرض لأشعة الشمس يجعل من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين (د)، لذا، دائما ما ينصح بتناول مكملات من الفيتامين لمرضى التهاب المفاصل.

وفي الوقت نفسه، يمكنك إضافة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) مثل: الأسماك الدهنية (الماكريل والسلمون، والتونة)، ومنتجات مثل: عصير البرتقال، والحليب، إلى النظام الغذائي الخاص بمرضى التهاب المفاصل الروماتيزمي.

تناول المزيد من أوميغا 3

تتميز الأحماض الدهنية أوميغا 3 بخصائص مضادة للالتهابات، إذ يمكن أن تكون مفيدة لمن يعانون التهاب المفاصل، وتشير دراسة أجريت في عام 2013 إلى أن الأشخاص الذين يعانون التهاب المفاصل الروماتويدي الذين تناولوا مكملات أوميغا 3s انخفضت لديهم تلك الآلام. بالإضافة إلى دورها في تخفيف آلام المفاصل، تستطيع الأوميغا 3s تعزيز صحة القلب، وذلك بحسب “إرم نيوز”.