شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفض مخاوف السلامة من لقاح فايزر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا اليوم مخاوف السلامة بشأن لقاح فايزر لفيروس كورونا بعد أن كشف تقرير عن إصابة أربعة أشخاص في تجربة في الولايات المتحدة بشلل بيل، هذه الحالة ، التي عادة ما تكون مؤقتة ، تتسبب في تدلي العضلات على جانب واحد من الوجه بسبب عدم عمل الأعصاب بشكل صحيح.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" تم العثور على أربع حالات منها في مجموعة من 21720 شخصًا تلقوا لقاح فايزر في تجربة في الولايات المتحدة ، مقارنة مع 21728 شخصًا أعطوا لقاحًا وهميًا، لكن معدل الحدوث هذا لا يختلف عن عدد المرات التي يُتوقع حدوثها في مجموعة سكانية عشوائية في المملكة المتحدة ، هناك حوالي 20 إلى 30 حالة لكل 100 ألف شخص سنويًا.



تجربة لقاح فايزر

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في تقريرها: "الحالات الأربع في مجموعة اللقاح لا تمثل تكرارًا أعلى من المتوقع في عموم السكان"، هذا يعني أنه كان من شبه المؤكد أن جميع الأشخاص الذين طوروا الحالة كانوا في مجموعة اللقاح ، ومن المرجح أن نفس العدد من الأشخاص قد حصلوا عليها في أي مجموعة بهذا الحجم ، بغض النظر عن اللقاح.

وأكدت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية MHRA ، اليوم:" إن المظهر العام للسلامة لهذا اللقاح مشابه لأنواع أخرى من اللقاحات المستخدمة بشكل روتيني"

لقاح فايزر وبايونتك ، الذي ثبت أنه آمن في التجارب السريرية ، يُعطى الآن لأفراد الجمهور في بريطانيا ، وهي أول دولة تعطي حقنة لمواطنيها، ولكن مع ذلك يجب تقييم سلامة اللقاحات بدقة قبل الموافقة عليها للاستخدام العام ، وخلال هذا الوقت ، يتم تسجيل كل مشكلة صحية يعاني منها الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

ما هو شلل بيل؟

شلل الوجه النصفي هو حالة تسبب ضعفًا مؤقتًا أو شللًا للعضلات في جانب واحد من الوجه إنها حالة نادرة يُعتقد أنها تؤثر على حوالي واحد من كل 5000 شخص كل عام يُعتقد أنه يحدث عندما ينضغط العصب الذي يتحكم في عضلات الوجه السبب الدقيق غير معروف ، على الرغم من أنه يعتقد أنه بسبب التهاب العصب الوجهي ، ربما بسبب عدوى فيروسية قد تكون متغيرات فيروس الهربس مسؤولة يتعافى حوالي سبعة من كل 10 أشخاص يعانون من شلل الوجه النصفي تمامًا ، مع أو بدون علاج، يلاحظ معظم الناس تحسنًا في أعراضهم بعد حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ومع ذلك ، يمكن أن يستغرق التعافي الكامل ما بين ثلاثة وستة أشهر.