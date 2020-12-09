شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بهارات الهندية تبدأ تجارب لقاح كورونا يؤخذ عن طريق الأنف بحلول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع TimesNowNewsإنه من المتوقع أن تبدأ شركة بهاراتBharat Biotech الهندية تجارب المرحلة الأولى من لقاحها الأنفي لفيروس كورونا الشهر المقبل، وذلك وفقا لما ذكره كريشنا إيلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تصنيع اللقاحات.

لقاح كورونا عن طريق الانف

وأضاف، إن شركة بهارات Bharat Biotech تقوم بإنشاء منشأتين أخريين لتصنيع اللقاحات، بما في ذلك كوفاكسين Covaxin، وهو لقاح لفيروس كورونا.، مؤكدا أنه سيدخل في المرحلة الأولى (الشهر المقبل) لأنه سيكون لقاحًا بجرعة واحدة، وستكون عملية التجربة السريرية أيضًا أسرع".

أكد إيلا إن اللقاحات القادمة لفيروس كورونا تتطلب جرعتين من الحقن العضلي، فإن بلدًا مثل الهند يحتاج إلى 2.6 مليار من المحاقن والإبر التي قد تزيد من التلوث.



كوفاكسين الهندى

ووفقًا له، مع مراعاة العديد من المشكلات في الاعتبار، تم ربط شركة بهاراتBharat Biotech، بكلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس من أجل الاعتماد على تقنية "فيروس الشمبانزي الغدي"، بجرعة واحدة من اللقاح الأنفي لفيروس كورونا.

وأضاف الموقع، بينما ستجرى تجارب المرحلة الأولى في وحدة تقييم اللقاحات والمعالجة بجامعة سانت لويس، ستتابع بهاراتBiotech ، عند الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة، مراحل أخرى من التجارب السريرية في الهند وتجري تصنيع اللقاح على نطاق واسع.

وردا على استفسار حول السعر المحتمل للقاح كوفاكسينCovaxin لفيروس كورونا، قال إن اللقاحات الهندية ستكون أرخص بكثير مقارنة بالدول الأخرى.