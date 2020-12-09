شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح سينوفارم الصينى لكورونا يثبت فعالية بنسبة 86% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأربعاء، إن اللقاح التجريبي لفيروس كورونا الذى طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم) أثبت فعالية بنسبة 86 %، مستشهدة بتحليل مؤقت للتجارب السريرية في مراحلها الأخيرة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

في حين أن البيانات الإيجابية تأتي بعد وقت قصير من النتائج المتفائلة للشهر الماضي من المنافسين الغربيين، مثل فايزر Pfizer ومودرنا Moderna واسترازينيكا AstraZeneca ، لم تصدر أي من الإمارات العربية المتحدة أو سينوفارمSinopharm بيانات مفصلة من الدراسة المحورية.

في يوليو، بدأت دولة الخليج العربية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، التي طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية، وهي وحدة تابعة لمجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم (CNBG)

في سبتمبر، سمحت باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ لمجموعات معينة، وهو أول تصريح دولي من نوعه للقاح يتم تطويره في الصين.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية وام، أن التحليل لم يظهر أي مخاوف جدية تتعلق بالسلامة لقاح سينوفارم الصينى لفيروس كورونا".

وقالت أيضًا إنها سجلت اللقاح رسميًا، دون الخوض في تفاصيل، وأن 31 ألف متطوع من 125 جنسية شاركوا في التجربة الإماراتية.

ولم يذكر ما هي الآثار الجانبية التي حددتها، إن وجدت، أو عدد المشاركين الذين أصيبوا بالمرض أو عدد المتطوعين الذين تلقوا اللقاح أو الدواء الوهمي.

أظهرت بيانات التجارب السابقة أن اللقاح، الذي يستخدم فيروسًا معطلاً غير قادر على تكرار الخلايا البشرية لتحفيز الاستجابات المناعية، يحتاج إلى جرعتين.

التجربة الإماراتية هي شراكة بين مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم CNBG ، وشركة الذكاء الاصطناعي Group 42 (G42) وزارة الصحة في أبو ظبي.

كما وسعت سينوفارم، وشركة الذكاء الاصطناعي التجربة لتشمل مصر والأردن والبحرين.

قالت أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية، هذا الأسبوع بأنها تبحث عن متطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا الروسي، المعروف باسم سبوتنيك Sputnik V

يعد اللقاح من بين أكثر 3 مرشحين تقدمًا من الصين من حيث التطوير، وقد تم استخدامه لتطعيم حوالي مليون شخص في البلاد في إطار برنامج الاستخدام الطارئ.