نافذة معينة في السيارة يجب فتحها لتجنب عدوى كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 9:18 صباحًا

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى فتح نوافذ السيارة لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا ،الذي تجاوزت إصاباته حاجز الـ68 مليون حول العالم.

ووجد باحثون أمريكيون أنه يفضل فتح النافذة المقابلة للسائق والمقابلة للراكب بدلا من فتح الأربع نوافذ خصوصا في فصل الشتاء

ويعتقد عدد كبير من السائقين والركاب، على حد سواء، أن فتح جميع نوافذ السيارة أفضل طرق التهوية الجيدة التي تسمح بتدفق الهواء ومن ثم تجنب الإصابة بأي عدوى مثل كوفيد-19، لكن دراسة حديثة كشفت أن هناك نافذة معينة في السيارة ينبغي فتحها فقط.

وأجرى باحثون من كلية الهندسة في جامعة براون بالولايات المتحدة محاكاة تدفق الهواء في هذا النوع داخل السيارة ودرسوا أفضل طريقة لتقليل تدفق الهواء الجوي، ووجدوا أن فتح النوافذ غير مجد.

وقالوا إن النتائج التي توصلوا إليها تكشف ديناميكيات الموائع المعقدة أثناء التنقلات اليومية والطرق غير البديهية التي يمكن من خلالها أن تزيد النوافذ المفتوحة انتقال الجزئيات الفيروسية المحمولة جوا أو تمنعها.

كما أوضحوا أن قيادة السيارة والنوافذ مغلقة ومكيف الهواء يعمل لا يعتبر أفضل سيناريو، وأنه لتحسين جودة الهواء في السيارة، لا ينبغي أيضا أن يكون بفتح جميع نوافذها خصوصا في فصل الشتاء وبرودة الطقس رغم أنه يظل السيناريو الأفضل.

ينصح الباحثون بفتح نافذة أو اثنتين فقط، وإذا كنت تعتقد أن هاتين النافذتين هما تلك المجاورتان للسائق وللراكب، فهذا غير صحيح، بدلا من ذلك يفضل فتح النافذة المقابلة للسائق والمقابلة للراكب.



ويوضحون أنه عندما تكون النوافذ المقابلة للراكب أو السائق مفتوحة، يتم الحصول على تدفق هواء يدخل السيارة خلف السائق، ويمر عبر الكابينة خلف الراكب ثم يخرج من النافذة الأمامية بجانب الراكب، النمط الذي يساعد على تقليل التلوث المتبادل بين السائق والراكب.

كما قام الفريق أيضا بتحديد المخاطر النسبية في أجزاء مختلفة من السيارة. نظرا لكيفية تدفق الهواء عبر الجزء الخارجي من السيارة، ما يؤدي إلى زيادة الضغط بالقرب من النوافذ الخلفية مقارنة بالنوافذ الأمامية، فإن الهواء يميل إلى الدخول من خلال النوافذ الخلفية والخروج من خلال النوافذ الأمامية.

لذلك يعتبر السائق أكثر تعرضا للجزيئات المحمولة جوا من راكب المقعد الخلفي، ولكن إذا جلس الركاب على جوانب متقابلة من السيارة وفتحوا النوافذ المقابلة، يمكن نقل جزيئات قليلة جدا بين الاثنين.

وأخيرا يوصي الباحثون بضرورة ارتداء أقنعة الوجه الطبية أثناء التواجد في السيارات، وعدم الاعتماد فقط على تجدد الهواء من خلال النوافذ لأنها لا تجنبك خطر الإصابة تماما.