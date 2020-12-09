شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: تناول «اللحوم الحمراء» يومياً يؤدي للإصابة بهذا المرض الخطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت دراسة أمريكيةأن اللحوم الحمراء تلحق أذى كبيرا بصحة القلب، وهو ما يستوجب تنويع النظام الغذائي وتناول كميات أكبر من النباتات والحبوب من أجل الوقاية من الاضطرابات الصحية.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” فإن الدراسة المنشورة في صحيفة “بي إم جيه” الطبية، كشفت أن الأشخاص الذين يأكلون اللحم المعالج أو الطبيعي بشكل يومي، يرتفع لديهم احتمال الإصابة بمرض القلب بنسبة 12 %، أما تناول اللحم المعالج مثل النقانق و”الهوت دوج” واللحم المقدد بشكل يومي، فيزيد خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة 15 %مقارنة بمن لا يقبلون على هذه الأغذية.

ووجد الباحثون أن تناول أغذية نباتية غنية بالبروتينات مثل المكسرات والعدس وفول الصويا، يساعد على خفض خطر الإصابة بمرض القلب بـ14%.

وأوردت الدراسة أن تعويض اللحوم الحمراء بالأغذية الصحية يعود بنفع أكبر حينما يكون الشخص قد تجاوز 65 عاما، لأن كبار السن يكونون أكثر عرضة للمعاناة من أمراض القلب.