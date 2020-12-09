شكرا لقرائتكم مرض غامض يضرب المئات في الهند.. والسلطات تحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مرض مجهول وغامض ضرب ولاية أندرا براديش جنوب الهند، متسبباً بوفاة شخص ودخول ما لا يقل عن 227 آخرين إلى المستشفى.

وعانى المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى من أعراض عدة كالغثيان وفقدان الوعي.

إلى ذلك فتحت السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة سبب المرض الذي اجتاح بلدة إيلورو الواقعة بولاية أندرا براديش في نهاية الأسبوع، وفق موقع "إنديا تيفي".

يشار إلى أن ظهور هذا المرض الغامض يتزامن مع تواصل مكافحة الهند لفيروس كورونا، حيث تحتل البلاد المركز الثاني في عدد الإصابات على مستوى العالم. وتحتل ولاية أندرا براديش المرتبة الثالثة على مستوى الهند من حيث عدد الإصابات بالفيروس، إذ يقدر عدد المصابين بها بأكثر من 800 ألف حالة.

إلا أنه، وبحسب وزير الصحة في الولاية، آلا كالي كريشنا سرينيفاس، فإن هؤلاء الذين دخلوا المستشفى لا علاقة لمرضهم بكوفيد-19.

مريضة مصابة بكورونا في مستشفى بالهند (أرشيفية)

حرقة في العيون وتقيؤ

من جهته، أفاد أحد الأطباء في مستشفى إيلورو الحكومي بأن المرضى المصابين، لاسيما الأطفال منهم، قد اشتكوا من حرقة في العيون والتقيؤ، فيما فقد بعضهم الوعي، بينما عانى آخرون مما يشبه نوبات صرع. وغادر 70 شخصاً المستشفى، فيما لا يزال 157 آخرون يتلقون العلاج.

كما أوضح وزير الصحة في الولاية أن المرضى لم يظهر عليهم أي عدوى فيروسية بحسب عينات الدم المأخوذة منهم.

ورداً على المعارضة المحلية التي أصرت على أن تلوث الجو هو مسبب ذلك المرض المجهول، قال: "لقد استبعدنا أن يكون المرض ناجماً عن تلوث الهواء أو الماء، ونعتقد أن التحليلات المخبرية ستكشف ماهيته".