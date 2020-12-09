شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر أسباب الكحة الصباحية.. نزلات البرد أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر السعال الصباحي مشكلة صحية شائعة نسبيًا ، وهناك العديد من الأسباب المحتملة خاصة وأن السعال هو طريقة الجسم للتخلص من المهيجات من الجهاز التنفسي، ووفقا لتقرير لموقع healthline أثناء النوم ، يمكن أن يتجمع البلغم وغيره من المهيجات في الرئتين والحلق طوال الليل عندما تصبح نشيطًا في الصباح ، يبدأ البلغم في التفتت وقد يؤدي إلى نوبة سعال.

في كثير من الأحيان ، لا يعتبر السعال الصباحي علامة على حالة طبية خطيرة ولكن إذا لم يختفي بعد بضعة أسابيع أو إذا كان التنفس صعبًا ، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية الطبيب.

أسباب الكحه الصباحية

يُعرف السعال الذي ينتج البلغم باسم السعال الرطب أو السعال المنتج إذا لم ينتج البلغم ، فإن هذا يسمى السعال الجاف أو السعال غير المنتج. يمكن أن تساعدك معرفة النوع الذي لديك على تضييق نطاق السبب.

نزلات البرد

نزلات البرد هي من أهم وأشهر أسباب الإصابة بالسعال تشمل الأعراض الأخرى لنزلات البرد إلتهاب الحلق، آلام الجسم، إعياء، صداع الراس، العطس، سيلان الأنف.

التهابات الجهاز التنفسي

التهابات الجهاز التنفسي هي مجموعة من الالتهابات التي تستهدف الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي نزلات البرد و فيروس كورونا هما مثالان من العديد من الأمثلة.

كما هو الحال مع نزلات البرد ، فإن التهابات الجهاز التنفسي الأخرى لديها أيضًا القدرة على زيادة تراكم البلغم بين عشية وضحاها مما يؤدي إلى نوبات السعال في الصباح. إلى جانب الأعراض الشبيهة بالبرد

الحساسية

حمى القش هي رد فعل مناعي لمسببات الحساسية المحمولة في الهواء مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة أو عث الغبار.

يمكن أن تشمل الأعراض سيلان الأنف، إحتقان بالأنف، سعال جاف، الصداع، عيون دامعة، أزيز، ضيق في التنفس.

التنقيط الأنفي الخلفي

يحدث التنقيط الأنفي الخلفي عندما ينتج جسمك مخاطًا مفرطًا يتراكم في مؤخرة أنفك ويسيل في حلقك غالبًا ما يكون من أعراض نزلات البرد أو الحساسية أو تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

التهاب شعبي

التهاب الشعب الهوائية هو التهاب يصيب القصبات الهوائية في رئتيك ويمكن أن يكون حادًا أو مزمنًا غالبًا ما يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد بسبب نزلات البرد أو عدوى الجهاز التنفسي غالبًا ما ينتج التهاب الشعب الهوائية المزمن عن التدخين.

الربو

الربو هو حالة مزمنة تؤدي إلى تضخم الشعب الهوائية المؤدية إلى رئتيك هذا التورم يمكن أن يجعل التنفس صعبًا. يمكن أن تتراوح شدة الربو من بالكاد ملحوظة إلى مهددة للحياة.