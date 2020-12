شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوب Youtube ينشر أعلى الإعلانات مشاهدة لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

بنهاية عام 2020 , نشر موقع اليوتيوب Youtube أعلى الاعلانات مشاهدة على موقعه وذلك فى عام 2020 والتي تنوعت ما بين اعلانات سيارات او الكترونيات او رياضة وفيما يلي قائمة بأعلي الاعلانات مشاهدة على اليوتيوب لعام 2020

9. First Ever GMC HUMMER EV | “Horsepower”

8. Aunt Infestation - GEICO Insurance



7. NEXT 100 || NFL Super Bowl LIV Commercial



6. The whole working-from-home thing — Apple

5. TurboTax 2020 Super Bowl Commercial "All People Are Tax People Remix" (Official :45) TV Ad



4. LOST & CROWNED | A Clash Short Film



3. Smaht Pahk | 2020 Hyundai Sonata | Hyundai

2. Loretta | Google Super Bowl Commercial 2020

1. Never Too Far Down | You Can't Stop Us | Nike