شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد الماء فى الحفاظ على مستويات الكوليسترول طبيعية بجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب المياه دورا مهما في حياتنا وللحفاظ على الصحة من الضروري تزويد الجسم بالتغذية التي يحتاجها ، والقلب عضو مهم في جسم الإنسان. يمكن أن يؤدي أي ضرر يحدث إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى التي ينتج عنها اضطراب في حياتك اليومية. تعد مستويات الكوليسترول غير الصحية من أكثر الأسباب شيوعًا التي تسبب مشاكل القلب ووفقا لتقرير لصحيفة time now news الجفاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

العلاقة بين مستويات الماء والكوليسترول

ينقسم الكوليسترول في جسم الإنسان إلى فئتين أول واحد في هذه الفئة يسمى LDL أو البروتين الدهني منخفض الكثافة يُعرف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار"، الثاني في هذه الفئة يسمى HDL أو البروتين الدهني عالي الكثافة ومن المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الجيد".

وفقًا لدراسة بحثية وجد أن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم الجسم لذلك ، يمكننا أن نستنتج أن العلاقة بين مستويات الماء والكوليسترول في الجسم تتناسب طرديا.

من الضروري ضمان تناول كميات كبيرة من الماء لمنع ارتفاع غير صحي في مستويات الكوليسترول، سيؤدي ذلك إلى ترسب الدهون في الأوعية الدموية مما يعطل التدفق السلس للدم من خلالها يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نصائح للحفاظ على صحة القلب:

- تأكد من الحصول على نوم جيد كل ليلة وتأكد من أن جسمك يرتاح جيدًا.

- اشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف.

- حافظ على نظام غذائي صحي متوازن هذا يعني أن تستهلك العناصر الغذائية الأساسية وتجنب السكر المفرط في نظامك الغذائي.

- حاول الحفاظ على وزن صحي.