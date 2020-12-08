ليس كما تظنون … إليكم العدد المثالي لساعات النوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 11:17 مساءً - منذ 28 دقيقة

يعتبر النوم جزءا أساسيا من صحة الإنسان، وتؤدي قلة النوم إلى الشعور بالإرهاق والدوار والالام الجسدية بشكل عام وكذلك وقلة التركيز.

يعتقد البعض أن 5 ساعات نوم كل ليلة كافية لمنح الجسم القدرة على استعادة نشاطه والقدرة على أداء الوظائف الحيوية بكفاءة، لكن الواقع أن الأفضل من ذلك هو توفير 7 ساعات نوم يوميا.

ذكر موقع “نيوز” الأمريكي أن منح الجسم ساعتين نوم إضافية كل ليلة يعني حصوله على 730 ساعة إضافية كل عام، وهو ما يعني أن هذا القدر من النوم يكون له آثار إيجابية على الجسم والصحة بشكل عام.

ولفت الموقع إلى وجود آثار سلبية لقلة النوم، خاصة مع الذين يتأخرون في الخلود إلى النوم رغم استيقاظهم مبكرا للعمل أو حتى لممارسة الرياضة.

ولفت الموقع إلى تأكيد الخبراء أنه يجب الحصول على 7 ساعات نوم يوميا لأن ذلك يحدث فرقا كبيرا في الصحة وكفاءة الجسم في الأنشطة اليومية كما أن لها تأثيرات سلبية على المدى البعيد.

وتسبب قلة النوم في العديد من الأعراض السلبية التي تبدأ في الظهور على الإنسان مع مرور الوقت مثل تهيج العين والقلق وقلة التركيز والنسيان.

وأوضح الموقع أن قلة النوم تؤثر سلبا على كفاءة عمل الدماغ وما يتبع ذلك من خلل في أداء بعض وظائف الجسم بصورة تؤدي إلى فشل في العلاقات أو فقدان العمل إضافة إلى ارتباط الاكتئاب والقلق بقلة النوم، إضافة إلى دوره في إصابة الأشخاص بالسمنة.

وينصح الخبراء بعدم تصفح الهاتف المحمول قبل النوم لأن ذلك يكون له أثرا سلبيا على قدرة الجسم على النوم العميق.