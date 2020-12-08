شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "بهارات" الهندية تتقدم بطلب للموافقة الطارئة على لقاح كورونا "كوفاكسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة بهارات Bharat Biotech الهندية للحصول على موافقة طارئة للقاح كوفاكسين Covaxin لفيروس كورونا.ووفقا لما ذكره موقع TimeNowNews تقدمت شركة بهارات Bharat Biotech للأدوية ومقرها حيدر أباد، بطلب إلى هيئة تنظيم الأدوية الرئيسية التي تسعى للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح كوفاكسين Covaxin الخاص بفيروس كورونا، حسبما ذكرت مصادر رسمية، يتم تطوير كوفاكسين Covaxinمحليًا بواسطة شركة بهارات Bharat Biotech بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR)

وقال الموقع: تجري الشركة التي يقع مقرها في حيدر أباد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح في حوالي 25 مكانًا، بما في ذلك دلهي ومومباي وباتنا ولكناو.

وقالت الشركة أثناء التقدم للتجربة في المرحلة الثالثة، إن اللقاح كان جيد التحمل في جميع مجموعات الجرعات، ولم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة، مضيفة أن أكثر الأحداث السلبية شيوعا هو الألم العابر في موقع الحقن.

تم منح المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) في 23 أكتوبر الإذن للشركة لإجراء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح كوفاكسين Covaxin بعد بيانات تقييم السلامة والمناعة في المرحلة الأولى والثانية من التجارب.

في اجتماع لجميع الأطراف في 4 ديسمبر، أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن أمله في أن يكون لقاح كورونا جاهزًا في غضون أسابيع قليلة، في ذلك المساء، طلبت الذراع الهندية لشركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر Pfizer الموافقة على لقاح كورونا من هيئة تنظيم الأدوية الرئيسية، بعد أن حصلت الشركة على هذا الترخيص في المملكة المتحدة والبحرين.

سعى معهد سيروم الهندى إلى الحصول على لقاح أكسفورد، "كوفيشيلد"، لفيروس كورونا في 6 ديسمبر، وبدأ المراقب العام للأدوية في الهند بالفعل في تقديم الطلبات، وستناقش لجنة الخبراء الطلبات المقدمة من فايزر Pfizer، وشركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية للحصول على تصريح للاستخدام الطارئ للقاحات كورونا في 9ديسمبر.