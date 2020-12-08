شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لسلامة الأطباء فى العمليات أثناء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيّر فيروس كورونا العديد من الروتين اليومى، من التواصل الاجتماعي والعمل والمدرسة وتناول الطعام فى مطعم و حتى رحلة إلى مكتب الطبيب.

وإذا كنت تخضع لعملية جراحية كبرى، فقد تتساءل عن شكل التحضير والتعافى، وقد تكون قلقًا بشأن ما إذا كنت ستكون آمنًا أثناء الإجراء.

أثر جائحة فيروس كورونا على الرعاية الصحية بعدة طرق. وقد أدى ذلك فى بعض المستشفيات إلى تأخير العمليات الجراحية غير العاجلة. قد يتم تأجيل بعض العمليات الجراحية الاختيارية أو غير الطارئة دون موعد محدد، مما قد يجعلك تشعر بالقلق. سينظر جراحك بعناية في مخاطر انتظار عدم إجراء الجراحة أثناء الجائحة.

ووفقا لتصريحات أطباء الجراحة فى Mayo Clinic Health System ووفقا للموقع الرسمى لمايو كلينك، فإن هناك العديد من الأسباب التي قد يوصي بها جراحك بالانتظار حتى انتهاء الوباء"، و"يمكن أن يكون ذلك لحماية صحتك أو الحد من انتشار عدوى كورونا في مجتمعك.

واصافوا، يمكن أيضًا اتخاذ القرار لتوفير معدات الحماية الشخصية (PPE)، أو مساحة المستشفى أو استخدام أجهزة التنفس الصناعى لمرضى كورونا".

ومع ذلك، إذا كانت الجراحة الآن هى الأفضل لصحتك، فإن المستشفيات وطاقمها يتخذون خطوات دقيقة للحفاظ على سلامتك.

يقول مارك ويكنهايزر، طبيب جراحة العظام فى Mayo Clinic Health System في فيرمونت: "ستحدد أنت وجراحك الطريقة الأكثر أمانًا بالنسبة لك ؛ سواء كان ذلك هو المضى قدمًا فى الجراحة أو التأخير، فالتأخير مناسب فقط إذا كان لا يعرض صحتك للخطر أو يسمح لحالتك بالتدهور".

تقوم المستشفيات بفحص المرضى بعناية قبل الجراحة لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا، حيث .سيتم فحصك بحثًا عن الأعراض الشائعة مثل الحمى والسعال وآلام العضلات واختبار العدوى قبل الجراحة، فقد تحتاج إلى الحجر الصحى الذاتى لفترة من الوقت قبل الجراحة لتقليل خطر التعرض للفيروس.

يتم أيضًا فحص موظفي المستشفى قبل كل نوبة عمل للتحقق من وجود أى علامات لعدوى كورونا، مثل السعال، كما يتم التأكد من ام كلا الموظفين والمرضى يىتدون أقنعة ويمارسون التباعد الاجتماعى.

يرتدي الموظفون أيضًا معدات الوقاية الشخصية مثل العباءات والقفازات وأقنعة الوجه عند العمل مع المرضى.

تظهر بعض الأبحاث أيضًا أنه عندما يرتدي العاملون في مجال الرعاية الصحية معدات الوقاية الشخصية ، فإن معدلات الإصابة لديهم ليست أعلى من عامة الناس". "باتباع خطوات السلامة هذه ، يكون خطر إصابة المريض بفيروس كورونا أثناء الجراحة أو فى المستشفى منخفضًا للغاية."