شركة إندونيسية: لقاح سينوفاك الصيني فعال بنسبة 97%

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

تشير البيانات الأولية لمرحلة متقدمة من تجربة لقاح كورونا الذي طورته شركة سينوفاك بيوتك الصينية في إندونيسيا إلى أنه فعال بنسبة 97%، حسبما قالت الشركة الإندونيسية التي من المقرر أن تنتج اللقاح اليوم الثلاثاء.



واستنادا إلى "البيانات الأولية، بعد شهر واحد من (التجربة)، يمكننا القول إن فعاليته تصل إلى 97%"، حسبما قال إيوان سيتياوان، المتحدث باسم شركة بيو فارما لصناعة اللقاحات المملوكة للدولة في إندونيسيا، في مؤتمر صحفي.

ومع ذلك، حذر المتحدث من أن الاستجابة المناعية التي ينتجها اللقاح لا تترجم بالضرورة إلى الحماية من فيروس كورونا.

وقال سيتياوان: "سوف نكتشف ذلك في يناير".

ووفقا للمتحدث باسم سينوفاك في بكين، فإن الشركة لم تحصل بعد على بيانات فعالة عن اللقاح. وأفاد موقع جيميان الصيني على الإنترنت بأنه من المتوقع أن تؤدي التجارب في البرازيل إلى مثل هذه البيانات.

ومن المتوقع أن تبدأ بيو فارما في إنتاج جرعات اللقاح في أوائل العام المقبل، انتظارا لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وتسلمت إندونيسيا يوم الأحد بالفعل 2ر1 مليون جرعة من لقاح سينوفاك من الصين، والتي تريد السماح باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ اعتمادا على النتائج.