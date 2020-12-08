شكرا لقرائتكم خبر عن «جورج فلويد» و«مباراة الأهلي والزمالك».. لحظات لا تُنسى من 2020 على «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الرقصة الأخيرة».. يقترب عام 2020 من النهاية، العام الذي غلّفه انتشار فيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك، كانت هُناك لحظات لا تُنسى، كما قالت نعومي غليت، نائب الرئيس المنتج والتأثير الاجتماعي لفيسبوك، إن 2020 هو «العام الذي غيرنا جميعًا».

وأضافت، أنه رغم حدة سيطرة فيروس كورونا المُستجد على العالم كله، إلا أن التجارب المشتركة في عام 2020 جمعتنا معًا، حتى عندما كنا منفصلين، مُتباعدين، وأيضًا مشتتين. هذه أبرز اللحظات التي لم ولن تُنسَى خلال 2020:

الرموز

حرص الناس على إحياء ذكرى الشخصيات التي تركت إرثًا دائمًا في جميع أنحاء العالم، عبّر صفحات ومنصات «فيس بوك»، ومن أبرز الأمثلة: رحيل كوبي براينت اللحظة الأكثر مناقشة هذا العام على فيسبوك، إذ شاركت الولايات المتحدة والمكسيك والفلبين معظم المشاركات والصور التي تحتفل بحياته.

كما تم إحياء ذكرى قاضية المحكمة العليا، روث بادر غينسبورغ، بأكثر من 6 ملايين مشاركة في يوم واحد عبر فيسبوك وإنستجرام، استخدم العديد منها الهاشتاج #restinpower.

الصحوة المجتمعية

خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت وفاة جورج فلويد، تضاعفت المحادثات حول Black Lives Matter ثلاث مرات، بمتوسط 7.5 مليون ذكر على فيسبوك كل يوم.

مع 1.8 مليون عضو، أصبحت مجموعة The Blackout Coalition، وهي مجموعة فيسبوك لدعم الشركات التي يؤسسها ويعمل بها المواطنون الأمريكيون ذوي البشرة السمراء، هي المجموعة الأكبر بين المستخدمين في الولايات المتحدة.

COVID-19

في ظل ظروف استثنائية، وجدت المجتمعات طرقًا للتواصل والتعلم والنمو.

طوال شهر مارس، نشر أكثر من 1.5 مليون إسباني للتعبير عن امتنانهم للعاملين بالمجال الطبي عبر هاشتاج #aplausosanitario.

تضاعفت مشاهدات تطبيق انستجرام للصور وFacebook Live في إيطاليا عندما تم تفعيل إجراءات الإغلاق، إذ غنى السكان من على الشرفات وقاموا بالبث تحت الحجر الصحي، وفي الوقت نفسه في الولايات المتحدة، قفزت مشاهدات Facebook Live بنسبة 50٪، مع انضمام الكثيرين إلى فصول اللياقة البدنية، والتواصل مع الفنانين، وغير ذلك الكثير.

السياسة العالمية

مع ارتفاع المخاطر، لجأ الأفراد إلى منصات فيسبوك لتوصيل أصواتهم، إذ كان إعلان اختيار نائب الرئيس كامالا هاريس، اللحظة الأكثر ذكرًا في أغسطس، حيث حصلت على أكثر من 10 ملايين منشور في يوم واحد.

جميع البالغين تقريبًا على فيسبوك وإنستجرام في الولايات المتحدة تواصلوا مع مركز معلومات التصويت الخاص بنا، والذي قدم معلومات موثوقة حول كيفية التسجيل للتصويت، بالإضافة إلى حقائق أساسية حول المواعيد النهائية للتصويت.

القضايا البيئية

اتحد مجتمعنا العالمي لبناء عالم أفضل، ساهم أكثر من 1.3 مليون شخص على مستوى العالم في أكبر حملة لجمع التبرعات على فيسبوك لهذا العام لجمع أكثر من 35 مليون دولار لتوفير الإغاثة للمتضررين من حرائق الغابات الأسترالية.

وحتى الآن، جمع أكثر من 2.6 مليون شخص أكثر من 87 مليون دولار من خلال حملات جمع التبرعات على فيسبوك

هذا العام لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز جهود تنظيف المحيطات، وحماية الحيوانات، وأكثر من ذلك بكثير.

الإيمان والمجتمع

استخدم الناس منصات فيسبوك لبناء المجتمع والحفاظ عليه، حتى لو عن بعد، احتشدت المجتمعات المحلية للتسوق محليًا، حيث تم إنشاء أكثر من 47 مليون قصة باستخدام ملصق «ادعم الأعمال الصغيرة» على إنستجرام على مستوى العالم في الأشهر الثلاثة الماضية.

مع توقف الخدمات الشخصية بسبب إغلاق COVID-19، كان أسبوع العطلة في 6 أبريل (عيد الفصح) هو الأكبر لمكالمات الفيديو الجماعية على Messenger والأسبوع الأكثر شعبية على الإطلاق لمشاهدات البث المباشر Facebook Live من الصفحات الروحانية.

أبرز اللحظات

الجديد لعام 2020 هو أفضل 10 لحظات ثقافة البوب، والتي تسلط الضوء على أكثر اللحظات الممتعة والمغامرة والخفيفة التي جلبت القليل من المرح إلى عام مجنون. هذه اللحظات التي كثر الحديث عنها ولدت بعض من أعلى درجات التفاعل عبر تطبيقاتنا، وتشمل ما يلي:

• مسلسل وثائقي لمايكل جوردان بعنوان «الرقصة الأخيرة»

• عرض خاص للكوميدي ديف شابيل على نتفليكس

• أغنية «WAP» لكاردي بي وميغان تي ستاليون

• هاري ستايلز- إصدار أغنية Golden

• فريق لوس أنجلوس ليكرز يفوز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة 2020

• كاتي بيري تعلن عن حملها عبر الفيديو موسيقي

• أغنية «سافاج» لـ ميغان تي ستاليون

• أداء شاكيرا وجنيفر لوبيز في استراحة مباراة Super Bowl لكرة القدم الأمريكية

• مسلسل وثائقي «ملك النمور» على نتفليكس

• أداء أندريا بوتشيلي فيعيد الفصح من ميلانو، إيطاليا

في مصر، نبذة من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها كانت كالآتي:

انفجار بيروت

في ٤ أغسطس ٢٠٢٠، انفجرت عبوات نترات الأمونيوم بوزن ٢،٧٥٠ طن (ما يوازي ١.١ كيلوطن من مفجر TNT) في ميناء بمدينة بيروت، عاصمة لبنان، لتتسبب في وفاة حوالي ٢٠٤ فرد، ٦،٥٠٠ إصابة، وأضرار بقيمة ١٥ مليار دولار، كما ترك الانفجار حوالي ٣٠٠،٠٠٠ شخص بلا مأوى.

ظهور فيروس COVID-19 على متن سفينة سياحية بالنيل في مصر يؤدي إلى انتشار الجائحة في مصر كلها، بحلول الوقت الذي علمت فيه السلطات الصحية المصرية بالحالة المصابة، كانت الإصابات قد انتشرت في كل مكان. مئات السائحين الأجانب تعرضوا للفيروس في الفترة من منتصف فبراير وحتى أوائل مارس.

العلاقات المصرية التركية بعد التدخل في ليبيا

تدهورت العلاقات المصرية التركية حيث دعمت كل من البلدين فصائل متصارعة داخل ليبيا، حيث تدعم مصر اللواء خليفة حفتر الذي أعلن الحرب على الإسلاميين في ليبيا، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق في طرابلس التي تعهدت بالمضي قدماً والسيطرة على بقية البلاد والانتصار على حفتر.

مباراة الأهلي والزمالك في نوفمبر

ارتفع التوتر في أرجاء القاهرة قبيل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي شهدت الغريمين التاريخيين الأهلي والزمالك في نهاية نوفمبر. عادةً ما تكون مباريات الديربي شديدة الحساسية وتشهد العديد من النقاشات ما بعد المباراة. بعد فوز الأهلي بنتيجة ٢-١ اتضح أن هذه المباراة لم تكن استثناءً، حيث واصل المشجعين معركتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد انطلاق صافرة نهاية المباراة.

كيف تم اختيار اللحظات التي لا تُنسى في 2020؟

تم تحديد أهم الموضوعات في مراجعة السنة لهذا العام من خلال النظر في أفضل 20 لحظة أثناء السنة، وتحديد القواسم المشتركة عبر تلك اللحظات والطرق التي استخدم بها الأشخاص خصائص وأدوات المنتجات المختلفة، مثل حملات جمع التبرعات والمجموعات. تم تحديد أهم لحظات مراجعة السنة لهذا العام من خلال التقاط أفضل لحظات اليوم الواحد على مدار العام، والعثور على أفضل الطرق التي استخدم بها الأشخاص تطبيقات فيسبوك للالتقاء حول هذه اللحظات. تعكس البيانات النشاط في الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2020.