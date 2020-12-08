شكرا لقرائتكم خبر عن طلب غير مسبوق على القوارير الزجاجية والمجمدات لإنتاج لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب سباق لقاحات فيروس كورونا في طلب غير مسبوق للشركات التي تصنع المجمدات والقوارير الزجاجية التي تستخدم في صناعة اللقاحات، ويستعد الموظفون في شركة Schott الألمانية لصناعة القوارير وصانع ثلاجات اللقاحات Binder الألمانية للحصول على لقاح لفيروس كورونا تمهيداً للاحتفاظ به حتى يتم توزيعه.





وبحسب موقع "إنسايدر" تتوقع شركة شوت لصناعة القوارير الزجاجية إنتاج قوارير كافية لتخزين ملياري جرعة لقاح، حيث تستخدم 75 % من جميع تجارب لقاح كورونا حول العالم قوارير زجاجية من Schott، وفقًا للشركة المصنعة لتلبية الطلب المتزايد، كما يعمل موظفوها على مدار الساعة في ثلاث نوبات مختلفة.

وقالت كريستينا ريتيج رئيسة الاتصالات في الشركة "سيكون بالتأكيد امتدادا لكننا نعتقد أن الهدف قابل للتحقيق...إن إنتاج هذه القوارير أمر تفعله شركات مثل شوت ، ولكن أيضًا شركات أخرى، على أساس يومي ، مليون مرة."

بالنسبة لشركة ألمانية أخرى تسمى Binder ، فإن الوضع يمثل أيضًا فرصة لا مثيل لها، حيث تصنع شركة Binder مجمدات يمكنها تخزين أكثر من 100 ألف جرعة من اللقاحات.

وقال بيتر ويمر ، نائب رئيس شركة بيندر: "حقيقة أننا بحاجة إلى تطعيم العالم بأسره في وقت واحد هو أمر لم يحدث من قبل، وأن حقيقة أن هذا اللقاح يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة هذه هي ضربة حظ بالنسبة لنا".

وأضاف أنه في الأسابيع الأخيرة ، زاد إنتاج Binder بحوالي 200 ٪.

أحد عملائها هي شركة BioNTech، وهي شركة شاركت في تطوير لقاح Pfizer ، والذي يجب أن يظل عند درجة حرارة -94 درجة فهرنهايت.

من المتوقع أن يتم شحن لقاحات Pfizer في صناديق خاصة سيتم تحميلها على 24 شاحنة يوميًا من مراكز شركة الأدوية في ميشيغان وبلجيكا ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

كان لقاح فايزر فعالاً بنسبة 95٪ في التجارب وينتظر موافقة إدارة الغذاء والدواء.

على عكس شركة فايزر ، يجب تخزين مودرنا في الثلاجة العادية لمدة شهر بعد ذلك ، يجب حفظه في درجات حرارة منخفضة وتسعى موديرنا أيضًا إلى الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) على لقاحها الذي أثبت فعاليته بنسبة 94٪ في التجارب الحديثة.