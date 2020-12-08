شكرا لقرائتكم خبر عن قياس كورونا فى المواد الصلبة لمياه الصرف الصحى يساعد فى تتبع انتشار الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام العلماء بأمريكا بتحليل المركبات الموجودة في مياه الصرف الصحي لقياس جوانب مختلفة من الصحة العامة، بما في ذلك استخدام المخدرات، ومقاومة المضادات الحيوية ، ومؤخرًا انتشار كورونا.

الآن ، اكتشف الباحثون في تقرير علوم وتكنولوجيا البيئة التابع لـ الجمعية الكيميائية الأمريكية ، أن قياس فيروس كورونا في المواد الصلبة المستقرة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي يمكن أن يكون نهجًا أكثر حساسية من قياس الفيروس في مياه الصرف الصحي التي تتدفق إلى المنشآت.

ووفقا لتقرير موقع " theconversation " تم اكتشاف جينات فيروس كورونا، في براز العديد من الأشخاص المصابين، ولكن من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت جزيئات الفيروس سليمة وقادرة على إصابة الآخرين، ينتهي الأمر بالجينات المتدفقة في مياه الصرف الصحي، والتي تشق طريقها إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي المجتمعية.



مياه الصرف الصحى

تتم إزالة المواد الصلبة في خزانات الترسيب قبل معالجة المياه وتطهيرها، حيث درست معظم الدراسات السابقة انتشار جينات كورونا في المادة السائلة ، وهي مياه الصرف الصحي الخام التي تتدفق إلى النباتات ، لكن الفريق الأمريكي، تساءل عما إذا كان من السهل اكتشاف الفيروس في المواد الصلبة المستقرة.

جمع الباحثون وحللوا المواد الصلبة المؤثرة والمستقرة من محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي في كاليفورنيا على مدار عدة أيام في مارس وأبريل 2020.

ووجدوا أن المواد الصلبة تحتوي على تركيزات من جينات فيروس كورونا، أعلى 100-1000 مرة من مياه الصرف الصحي المؤثرة على أساس الكتلة ، مما يجعل الكشف أكثر حساسية ودقة بالنسبة للعينات الصلبة.

بعد ذلك ، استخدم الفريق طرقًا قاموا بتحسينها لتحليل المواد الصلبة المستقرة التي تم جمعها من أحد النباتات يوميًا تقريبًا لأكثر من 89 يومًا.

وجدوا أن تركيزات جينات كورونا في أيام مختلفة مرتبطة بعدد الحالات الجديدة المبلغ عنها في تلك الأيام في المجتمع الذي تخدمه محطة المعالجة. بالاقتران مع اختبار الفيروس ، يمكن أن يساعد النهج في توجيه استجابات الصحة العامة للوباء ، كما يقول الباحثون.