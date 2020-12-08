شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إقناع الناس بمزايا لقاح كورونا أكثر فعالية من جعل اللقاحات إلزامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن إقناع الناس بمزايا لقاح كورونا سيكون أكثر فعالية بكثير من محاولة جعل اللقاحات إلزامية، موضحة إن الأمر يعود إلى الدول فيما يتعلق بكيفية إجراء حملات التطعيم ضد وباء فيروس كورونا.

لكن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أصرت، TimesNowNews على أن جعل التطعيم ضد المرض إلزاميًا سيكون طريقا خاطئا.

وقالت كيت أوبراين، مديرة قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية، إنه قد تكون هناك بعض المهن في المستشفى التي قد يكون التطعيم فيها مطلوبًا أو موصى به بشدة للموظفين وسلامة المرضى، لكن خبراء منظمة الصحة العالمية اعترفوا بوجود معركة يجب خوضها لإقناع عامة الناس بتناول اللقاحات حال توفرها.

وقال مايك رايان، مدير الطوارئ بالمنظمة، "قصة اللقاح هي قصة إخبارية جيدة، إنها انتصار للمساعي البشرية، على الأرجح، على عدو ميكروبي، "نحن بحاجة إلى إقناع الناس ونحن بحاجة إلى الإقناع".

وعن جعل اللقاحات إلزامية، قال: "أعتقد أننا جميعًا الذين يعملون في مجال الصحة العامة نفضل تجنب ذلك كوسيلة لتلقيح الناس، مضيفتا "نحن نقدم خدمات أفضل بكثير لتزويد الناس بالبيانات والفوائد والسماح للناس باتخاذ قراراتهم بأنفسهم. هناك ظروف معينة، حيث أعتقد أن الشيء الوحيد المسؤول هو التطعيم".

وفقًا لمراجعة منظمة الصحة العالمية للقاحات المرشحة المختلفة، تم إجراء 51 تجربة على البشر، وصل 13 منها إلى المرحلة النهائية من الاختبارات الجماعية، يجري تطوير 163 لقاحًا مرشحًا آخر في المختبرات بهدف إجراء الاختبارات البشرية في نهاية المطاف، وقد تم طرح لقاح فايزر لفيروس كورونا لأول مرة في العالم في بريطانيا اليوم الثلاثاء.