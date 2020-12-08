صحة ورشاقة

بريطانيا تبدأ حملتها للتلقيح ضد فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

تبدأ بريطانيا، اليوم الثلاثاء، حملتها للتلقيح ضد (كوفيد-19)

 

وتسجّل أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا (61 ألف وفاة)، هي أول دولة ترخص استخدام لقاح تحالف فايزروبيونتيك الألماني الأميركي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

 

وينبغي على أكثرية السكان في بريطانيا الانتظار حتى العام 2021، لتلقي اللقاح إذ إن تُعطى أولوية للمقيمين في دور الرعاية والعاملين فيها ويلي ذلك تلقيح العاملين في المجال الصحي ومن تفوق أعمارهم 80 عاماً.

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