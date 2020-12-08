شكرا لقرائتكم خبر عن هارى ورانجان أول زوجين يحصلان على لقاح كورونا من فايزر فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه سيحصل المعلم المتقاعد هارى شوكلا 87 عامًا، وزوجته رانجان 83 عامًا، على حقنة فايزر للقاح كورونا اليوم، حيث سيكونا من بين الأوائل الذين يتلقون لقاح كورونا اليوم، حيث أشاد رئيس هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS بالخطوة الأولى على طريق العودة إلى الحياة الطبيعية، قائلا "تبدأ الأمة أكبر حملة تطعيم على الإطلاق".



اول زوجين يحصلان على لقاح كورونا

وقالت الصحيفة سيكون البطل البالغ من العمر 87 عامًا من بين الأوائل فى الحصول على لقاح فيروس كورونا التاجى، حيث تطلق بريطانيا اليوم سلاحها الجديد فى الحرب على كورونا، فى أول خطوة فى العالم يأمل رؤساء الخدمات الصحية الوطنية أن تكون بمثابة "الخطوة الأولى على طريق العودة إلى الحياة الطبيعية"، وسيشمر آلاف البريطانيين اليوم عن سواعدهم ويلتقطون جرعة فايزر الجديدة.

وبدأت الخدمة الصحية التي يطلق عليها اسم "V-Day" صباح اليوم أكبر حملة تلقيح في التاريخ البريطاني في 50 موقعًا للمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.



الاجداد ياخذون اللقاح

سيكون أحد أوائل الذين يأخذون لقاح الفيروس التاجي هو هاري شوكلا، مدرس متقاعد يحمل لوحة بطل محلى باسمه وزوجته بمدينته نيوكاسل.

وسيكون الدكتور شوكلا من أوائل الأشخاص فى العالم الذين يتم إعطاؤهم لقاح كورونا المعتمد فى وقت لاحق اليوم، المعلم الأوغندى المولد.



لقاح فايزر لفيروس كورونا اول جرعة اليوم

اليوم يطلق عليها اسم V-Day وستكون أكبر حملة تلقيح في التاريخ البريطاني في 50 موقعًا عبر البلاد، وسيحصل كل من الدكتور شوكلا وزوجته رانجان 83 عامًا، على حقنة فايزر في مستوصف نيوكاسل الملكي.

وقال الدكتور شوكلا المولود في أوغندا "أنا سعيد للغاية لأننا نأمل أن نقترب من نهاية هذا الوباء ويسعدني أن أقوم بواجبي من خلال الحصول على اللقاح، أشعر أنه من واجبي أن أفعل ذلك وأن أفعل كل ما بوسعي للمساعدة".

وأضاف بعد أن كنت على اتصال مع موظفى هيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS ، أعرف مدى صعوبة عملهم جميعًا وأنا ممتن لكل ما فعلوه للحفاظ على سلامتنا أثناء وباء فيروس كورونا، بعد انتقاله إلى المدينة فى عام 1974، أمضى شوكلا معظم حياته فى تعزيز العلاقات بين الأعراق كمتطوع ومهنى على حد سواء، وعمل بلا كلل لمدة ثلاثة عقود فى محاولة لتخفيف التوترات بين المجتمعات.

وقالت الصحيفة، بريطانيا هى الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الوباء، حيث سجلت أكثر من 61 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل فى قلب المد ضد المرض من خلال طرح لقاح فايزر / بيونتك قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور شوكلا: "إنه مصدر ارتياح كبير، لأنها ليست أزمة عادية".

ومن المتوقع أن يتم توفير نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول، مع إعطاء المقيمين في دور الرعاية ومقدمي الرعاية، والذين تزيد أعمارهم عن الثمانينيات وبعض العاملين في مجال الخدمات الصحية الأولوية القصوى لتلقي الحقن، حيث يمثل اليوم بداية "أكبر حملة لقاح في تاريخ المملكة المتحدة".

تلقت بريطانيا 800 ألف جرعة من لقاح فايزر حتى الآن، وهذا يكفي لـ400 ألف شخص، ومن المقرر أن تصل 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا إلى المملكة المتحدة قبل نهاية ديسمبر، تعتبر المملكة المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من حيث الوفيات، بعد تسجيل 61 ألف منذ بدء الوباء، وقد سجلت بريطانيا 189 حالة وفاة بفيروس كورونا العام الماضي و14178حالة إصابة جديدة - بزيادة قدرها 19.4% مقارنة بالاثنين الماضي.

ويمكن لبرنامج التلقيح الشامل أن يغذي التفاؤل بأن العالم قد يتحول إلى منعطف في الحرب ضد الوباء الذي سحق الاقتصادات العالمية وقتل أكثر من 1.5 مليون شخص.

وأشاد الدكتور شوكلا بأولئك الذين عملوا ليلا ونهارا على إنتاج اللقاح وطرحه بسرعة غير مسبوقة، مضيفا، نحن ممتنون لهم جدا، ونفتخر بهم أيضا لأنهم فعلوا ذلك، مضيفا أنا لست متوترًا، أو أي شيء من هذا القبيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه السير سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، أن طرح اللقاح يمثل "نقطة تحول" في المعركة ضد الوباء.

وقال إن اللقاح سيحمي الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع ويمهد الطريق لتخفيف بعض القيود بحلول الربيع.

وتمتلك مراكز المستشفيات في جميع أنحاء البلاد الآن مخزونًا من لقاح Pfizer وستبدأ في تلقيح الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا وموظفي دور الرعاية والعاملين الصحيين في الموجة الأولى من البرنامج.

سيكون التركيز الرئيسي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والذين إما تمت دعوتهم للحصول على اللقاح أثناء حضورهم لموعد العيادة الخارجية أو يكونون مريضًا داخليًا في المستشفى، تتم دعوة موظفي دار الرعاية أيضًا في الدفعة الأولى من اللقاحات، مع اتخاذ أي مواعيد شاغرة من قبل موظفي هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS لضمان عدم إهدار أي جرعات.

وأضاف السير سيمون أن موظفي الهيئة NHS يعملون على مدار الساعة لإدارة التحدي اللوجستي الهائل المتمثل في توزيع لقاح فايزر.