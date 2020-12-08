شكرا لقرائتكم خبر عن "V-Day يوم عظيم.. وزير الصحة البريطانى يصف أكبر حملة تطعيم لكورونا بالرائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بريطانيا تلقيحا جماعيا لسكانها ضد فيروس كورونا اليوم الثلاثاء لتصبح أول دولة غربية تفعل ذلك في مسعى عالمي يمثل أحد أكبر التحديات اللوجستية في تاريخ السلم، وذلك وفقا لما ذكره موقع رويترز.

في يوم أطلق عليه اسم"V-Day" أو يوم عظيم، بدأ العاملون في مجال الصحة بتلقيح الناس بجرعة طورتها شركة فايزر Pfizer و BioNTech ، مع حالة اختبار البلاد للعالم، حيث تكافح مع توزيع مركب يجب تخزينه في درجة حرارة -70 درجة مئوية (-94 درجة فهرنهايت).

بريطانيا هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي بدأت التلقيح الجماعي بهذا اللقاح، وهي واحدة من 3لقاحات سجلت نتائج ناجحة من تجارب كبيرة بعد تطويرها في وقت قياسي.

كانت مارجريت كينان، وهي جدة بريطانية تبلغ من العمر 90 عامًا، أول شخص في العالم يتلقى اللقاح خارج تجربة بعد الموافقة السريرية السريعة عليه.

ووصف وزير الصحة مات هانكوك بدء التطعيمات بأنه"V-Day"يوم عظيم، مضيفا"إذا تمكنا من القيام بذلك لكل شخص معرض لهذا المرض، فيمكننا المضي قدمًا ويمكننا العودة إلى طبيعتنا".

سوف يغذي الإطلاق الأمل في أن العالم قد يتحول إلى منعطف في الحرب ضد وباء أودى بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص ودمر الاقتصادات.

طلبت بريطانيا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا مع أكثر من 61 ألف حالة وفاة، إمدادات كافية من لقاح فايزرPfizer-BioNTech لتحصين 20 مليون شخص، قال المطورون إنه كان فعالاً بنسبة 95% في الوقاية من المرض في تجارب المرحلة النهائية.

وقال الموقع ، بدأت كل من روسيا والصين بالفعل في إعطاء لقاحات مرشحة محلية الصنع لسكانها، على الرغم من أنه قبل الانتهاء من تجارب السلامة والفعالية النهائية.

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"نقطة تحول حاسمة..

في بريطانيا، من المتوقع أن يتم توفير حوالي 800ألف جرعة خلال الأسبوع الأول، مع إعطاء الأولوية لسكان دار الرعاية ومقدمي الرعاية، والذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا وبعض العاملين في مجال الخدمات الصحية.

البلد صغير نسبيًا مع بنية تحتية جيدة، ومع ذلك، فإن التحديات اللوجستية في توزيع اللقاح، والذي يستمر لمدة 5 أيام فقط في ثلاجة عادية، يعني أنه سيذهب أولاً إلى عشرات المستشفيات ولا يمكن نقله إلى دور الرعاية.

يمكن أن تنتظر اختبارات أكبر لقاح Pfizer-BioNTech ، بالإضافة إلى لقاح من Moderna ، والذي وجد أنه يتمتع بمستوى مماثل من النجاح في التجارب ويستند إلى نفس تقنية mRNA الوراثية التي تتطلب مثل هذا التخزين شديد البرودة، قد يكون النقل والتوزيع أكثر صعوبة في البلدان الأكبر، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند الأكثر تضررًا من وباء كورونا، وفي الدول الأكثر سخونة.

يُنظر إلى اللقاح الثالث الذي نجحت تجربته، والذي طورته شركة استرازينيكا AstraZeneca وجامعة أكسفورد، على أنه أحد أفضل الآمال للعديد من البلدان النامية لأنه أرخص، ويمكن نقله في درجات حرارة الثلاجة العادية، وجدت التجارب المتأخرة أن معدل نجاحها يبلغ 70%.

ووافقت بريطانيا على لقاح كورونا من فايزر Pfizer / BioNTech للاستخدام الطارئ قبل أقل من أسبوع، وتطرحه قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي ستنطلق منه أخيرًا في نهاية العام.

قال سيمون ستيفنز، رئيس الخدمة الصحية البريطاني NHS الممولة من القطاع العام: "يمثل توزيع هذا اللقاح نقطة تحول حاسمة في المعركة مع الوباء".

في المجموع، طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة من جرعة من لقاح فايزر Pfizer / BioNTech حيث أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين، فهذا يكفي لتطعيم 20 مليون شخص في دولة يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

لكن الدولة تراهن على اللقاحات، وقد طلبت 357 مليون جرعة من 7لقاحات مختلفة لفيروس كورونا.