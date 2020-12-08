شكرا لقرائتكم خبر عن السائقون والضباط والمعلمون فئات جديدة تحصل على لقاح كورونا ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبلت المستشفيات البريطانية اليوم أول جرعات لقاح فايزر لفيروس كورونا للبدء في حقن الفئات الأكثرعرضة للخطر بعد ساعات قليلة، وهناك فئات أخرى جديدة أضيفت لكبار السن من الذين سيحصلون على اللقاح في المقدمة، حيث وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تشير التوجيهات الرسمية إلى أنه يمكن إعطاء الأولوية للمعلمين وضباط الشرطة وسائقي الحافلات للحصول على لقاح كورونا بعد تجاوز سن الخمسين.

ونشرت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين قائمة أولويات اللقاح وكان في المقدمة دور الرعاية و مراكز الرعاية الصحية من بين الأوائل في الخط ، يليها كبار السن والمرضى بالفعل، وشجعت الحكومة على إعطاء الأولوية للأشخاص بناءً على أنواع وظائفهم بعد ذلك.

يمكن إعطاء الأولوية للمعلمين وسائقي الحافلات وضباط الشرطة للحصول على لقاح لفيروس كورونا بمجرد تعرض الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفقًا للتوجيهات الرسمية، لكن الهيئة المسئوله عن لقاح كورونا شجعت الحكومة على إعطاء الأولوية للأشخاص بناءً على أنواع وظائفهم بمجرد أن يتم تحصين جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وقالت إنها تواجه الوظائف العامة التي يتعين على الناس فيها التفاعل مع الغرباء على أساس منتظم، على الرغم من أن هذه ستكون "قضية سياسة" وليست مشكلة بالنسبة لها.

تقول التوجيهات إن "تطعيم أولئك المعرضين لخطر متزايد للتعرض لـكورونا بسبب مهنتهم يمكن أن يكون أيضًا أولوية في المرحلة التالية، يمكن أن يشمل ذلك المستجيبين الأوائل ، والجيش ، والمشاركين في نظام العدالة ، والمدرسين ، وعمال النقل ، والموظفين العموميين الأساسيين للاستجابة العشر للوباء.

وثبت أن لقاح فايزر/ بيونتك يمنع 95 % من عدوى كورونا في المراحل المتأخرة من التجارب ، مع فعالية متساوية بين المتطوعين الأصغر سنًا وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بـفيروس كورونا.

ونصت الوثيقه أيضا انها اتخذت نهجًا "احترازيًا في نصحها بأن النساء الحوامل لا يجب أن يحصلن على اللقاح لأنه لا توجد بيانات حتى الآن حول سلامة لقاحات كورونا أثناء الحمل".

تحركت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) بسرعة غير مسبوقة للموافقة على ضربة بالكوع في غضون أسبوع واحد فقط من تلقي البيانات النهائية من تجارب المرحلة الثالثة لشركة فايزر. كانت هيئة الرقابة تجري "مراجعة متجددة" للقاح ، وتفحص البيانات من دراساتها في الوقت الفعلي.