شكرا لقرائتكم خبر عن أول سيدة بالعالم تحصل على لقاح كورونا: أفضل هدية للعام الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت البريطانية مارجريت كينان البالغة من العمر 91 عامًا، اليوم، أول شخص فى العالم يحصل على لقاح معتمد لفيروس كورونا، وقالت، وفقا لـ"ديلى ميل"، "أشعر بامتياز كبير كونى أول شخص يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمناها، لأنها تعنى أنه يمكنني أخيرًا أن أتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد ونصيحتى لأى شخص عرض اللقاح هو أن يأخذها إذا كان بإمكانى الحصول عليه في عمر 90، فيمكنك الحصول عليه أيضًا".

واتخذت بريطانيا خطوة كبيرة نحو إنهاء الوباء، وبدأت هيئة الصحة هذا الصباح أكبر حملة تطعيم فى التاريخ البريطانى فى 50 مستشفى فى جميع أنحاء البلاد، حيث يتم طرح سلاح المملكة المتحدة الجديد فى الحرب على فيروس كورونا لكبار السن والضعفاء وموظفى الرعاية الصحية.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية" كانت مارجريت كينان من كوفنترى، التى تبلغ من العمر 91 عامًا الأسبوع المقبل، أول شخص فى العالم يتلقى جرعة لقاح فايزر منذ أن تمت الموافقة عليها من قبل المنظم فى المملكة المتحدة واصفة إياه بأنه أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة كانت تتمنى الحصول عليها.

وارتدت السيدة كينان، المعروفة باسم "ماجى" للأصدقاء والعائلة، قميصًا أزرقًا ساطعًا يحمل شعار "عيد ميلاد سعيد"، وقد شوهدت وهى تبتسم تحت قناعها بينما حقنتها الممرضة ماى بارسونز فى مستشفى كوفنترى ووارويكشاير الجامعى، السيدة كينان التى تبلغ من العمر 91 عامًا الأسبوع المقبل، هى مساعدة متجر مجوهرات سابقة تقاعدت منذ أربعة أعوام فقط لديها ابنة وابن وأربعة أحفاد.

وتلقت بريطانيا 800 ألف جرعة من لقاح فايزر حتى الآن، وهذا يكفى لـ400 ألف شخص من المقرر أن تصل أربعة ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا إلى المملكة المتحدة قبل نهاية شهر ديسمبر.