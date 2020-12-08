شكرا لقرائتكم خبر عن "كوز" واحد يساعد فى محاربة الزهايمر والبواسير .. 10فوائد للذرة المشوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط فصل الشتاء بالذرة المشتوى، التي تعد من أكلات المصريين المفضلة لمواجهة الطقس البارد، لكن فائدتها لم تقتصر فقط على كونها وسيلة للتدفئة ومنحك الشعور بالدفء، لكنها أيضا تحتوى على العديد من الفوائد والمركبات الهامة للصحة الجسدية، طبقا لدراسة نشرت فى موقع health.

تحتوي الذرة على مجموعة متنوعة من فيتامينات ب وكذلك البوتاسيوم والكربوهيدرات، فضلا عن كونها مصدر غنى بفيتامين أ، ومن أهم فوائد الذرة المشوى :

1.تسهم الذرة المشوى في مقاومة مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية لأنها تحتوى على الكربوهيدرات التي تعمل على خفض مخاطر السمنة وتمنحك جسدك الحيوية والنشاط.

2. تحارب الذرة السرطان لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة الواقية، والتي تقلل خطر الإصابة بالأورام والخلايا السرطانية.

3. مفيدة لمرضى السكر وأصحاب السمنة نظرا لأنها ترتبط بالكربوهيدرات، ويعد نصف كوب من الذرة قادرعلى مقاومة مضاعفات السكر الخطيرة.

4. مفيدة في حالات تقلص العضلات لأنها تحتوي على مجموعة متنوعة من فيتامينات ب، وكذلك البوتاسيوم الذى يساعد في ضبط ضغط الدم ووظائف القلب ويساعد فى الحفاظ على كتلة العضلات.

5. تساعد في مقاومة التدهور المعرفى وتقوية جهاز المناعة نظرا لأنها تحتوى على فيتامين أ الذى يساعد على تكوين الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي كما أنها تشكل حواجز وقائية لإبعاد الجراثيم عن مجرى الدم.

6. تناول الذرة المشوى يقلل من خطر الضمور البقعى وامراض العيون مثل اعتام عدسة العين نظرا لأنها تحتوى على مادتى اللوتين والزياكسانثين، الكاروتينات.

7. تحتوى على مادة كيرسيتين المضادة للأكسدة، والتي تحارب الالتهابات الحادة والمزمنة وتحمي من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر، بعد أن تم ربط الكيرسيتين أيضًا بموت الخلايا المبرمج .

8. مقاومة الالتهاب لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة التي تحمى من الإجهاد التأكسدي، وهو اختلال التوازن بين إنتاج الجذور الحرة المدمرة للخلايا .

9. مفيدة لعملية الهضم لأنها تحتوى على جرعة من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي لا يتم تكسيرها وامتصاصها في مجرى الدم.

10. تقلل من خطر الإصابة بالبواسير وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.