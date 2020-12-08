هل لقاح شركة فايزر لفيروس كورونا فعال للمتعافين

هل لقاح فيروس كورونا لشركة فايزر آمن، وينتج استجابة مناعية ضد فيروس كورونا خاصة وأن الباحثين يواصلون اختبار اللقاح.

يعمل الباحثون على تطوير استجابة آمنة وفعالة ضد اللقاح ومع ذلك، أبلغ أكثر من نصفهم عن التعب أو الصداع أو القشعريرة أو الألم في موقع الحقن، وكانت هذه الأعراض أكثر شيوعًا بعد التطعيم الثاني، وفي أولئك الذين تلقوا أعلى جرعة من اللقاح.

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هل اللقاح آمن؟

وفقاً لموقع "ويب ميد" يقول الدكتور أنتوني إس فاوسي: "إن العثور على لقاح آمن وفعال للوقاية من الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 يمثل أولوية عاجلة للصحة العامة".

هل يجب أن تحصل على لقاح COVID-19 على الأرجح حتى لو كنت مصابًا بالفعل بالمرض.

يمكن للقاح أن يمنح حماية طويلة الأمد حتى لو كانت العدوى الطبيعية لا تفعل ذلك، ويقول الخبراء إن لقاحات COVID-19 يمكن أن توفر مناعة أقوى وطويلة الأمد من التعافي من المرض نفسه.

تشير بعض الدراسات إلى أن الفيروس المسبب لـ COVID-19 قد يتداخل مع الجهاز المناعي، مما يجعل الأشخاص عرضة لتكرار العدوى بعد شهور أو سنوات.

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هل يحتاج الذين تعافوا من Covid-19 إلى اللقاح؟

قال الدكتور Debprasad Chattopadhyay ، عالم الفيروسات إن أولئك الذين تعافوا من Covid لا يحتاجون إلى التطعيم؛ لأنهم قد طوروا بالفعل أجسامًا مضادة لمكافحة المرض.

وقال: "أولئك الذين تعافوا هم بالفعل محصنون. من الناحية العلمية، التطعيم ليس ضروريًا لهم."

ومع ذلك، قال الدكتور راميش، عالم الأوبئة إنه على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أن الفيروس قد تحور إلا أنه لا توجد بيانات كافية حول المدة التي تبقى فيها الأجسام المضادة في أجسام المرضى الذين تم شفاؤهم".

"هناك مثالان متطرفان أمام المجتمع العلمي. على سبيل المثال، إذا تعافى شخص من جدري الماء، فإن إعطاء لقاح غير ضروري، ولكن بالنسبة للإنفلونزا، يتعين على الأشخاص أخذ جرعات معززة بانتظام. يمكن لفيروس كورونا الجديد أن يذهب في أي اتجاه أو يبقى بين هذين الطرفين.

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