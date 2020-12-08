شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الغذائى السليم والتمرينات الصحيحة للجسم فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل موسم الشتاء بمجموعة من السمات الخاصة التي تؤثر على جسم الإنسان بشكل مختلف، حيث تتغير قوتنا وكذلك التمثيل الغذائي لدينا باختلاف المواسم.

وللحصول على مناعة أقوى، يجب التركيز على الأيورفيدا وهو نظام غدائي هندي، واليوجا أيضا من أجل الاكتشاف المبكر والوقاية، للحفاظ على التوازن الداخلي للصفات المتغيرة باستمرار في الطبيعة، يجب أيضًا أن تتكيف الروتين اليومي وعادات الأكل ونظام التمرينات وأنماط الحياة والإيقاعات بشكل مثالي مع الفصول المتغيرة، حسبما ذكر تقرير موقع "healthline".

النظام الغذائي القائم على الأيورفيدا وتوصيات نمط الحياة:

هو عبارة عن نظام علاجي نشأ في الهند من آلاف السنين، يركز على التوازن بين جميع القوى في الجسم من خلال مواءمة النفس مع الطبيعة.



النظام الغذائي الصحي

ويساعد نظام الأيورفيدا الغذائي على إنقاص الوزن والحفاظ على الصحة الجيدة، وهو يركز على 6 أذواق من الطعام أساسية: حلو، حامض، مالح، مر، نفاذ، وقابض، ويعتمد الأيورفيدا عادة على اليوجا، وتمارين التنفس، والتأمل والتغني، وتدليك الجلد.



النظام الغذائي

كما يجب أن تكون الأطعمة من البروتينات من مصادر نباتية وغير نباتية، الدهون، والأملاح الغنية بفيتامين سي، والمأكولات البحرية، والمكسرات، وجوز الهند، والجزر الأحمر، والتفاح، والعدس الثقيل مثل الدال الأسود مع السمن، والأفوكادو.

التمرين الصحيح:

ابدأ يومك بروتين صباحي قصير ولكنه نشط، ستشعر بمزيد من الحماس إذا استيقظت في حوالي الساعة 7 صباحًا لأن النوم أو الاستيقاظ في ساعات الكافا يجعلنا نشعر بالثقل والركود.



التمرين الصحيح

إذا كنت تشعر بالإرهاق والإرهاق، فإن التمرينات مثل المشي أو التاي تشي أو اليوجا من أشهر انوع الرياضة في موسم الشتاء، أما لو كنت تشعر بالخمول والثقل، فإن التمرين الأكثر قوة سيساعد في تحريك طاقة كاف من التراكم.