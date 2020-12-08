شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أكلات غنية بالبروتين تساعدك فى فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البروتين هو واحد من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الأشخاص، لذلك لا بد من تناول البروتين في وجبات مختلفة على مدار اليوم، لكي تحافظ على وزن مثالي لجسمك، ونقدم لك في هذا التقرير أبرز الأكلات الغنية بالبروتين، وفقا لموقع medicalnewstoday، حيث يوضح التقرير أهم من 6 أكلات غنية بالبروتين لفقدان الوزن.

الذرة

تحتوي الذرة الصفراء على حوالي 15.6 جرام من البروتين، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي أيضًا على كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم.

سمك السلمون

يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية، أي أنه مليء بالأحماض، وهو أيضا مصدر ممتاز للبروتين ويمكن أن يساعد الشخص على الشعور بالرضا أكثر في الوجبات.

البطاطس:

تشتهر البطاطس بأنها من الكربوهيدرات النشوية ولكنها مصادر جيدة للعناصر الغذائية، يجب على الناس توخي الحذر عند تحضير البطاطس لأن الإضافات التي غالبا ما يضعها الناس عليها يمكن أن تزيد من عدد السعرات الحرارية.

البيض:

يعتبر البيض مصدرا قويا للبروتينات والمواد الغذائية والدهون الصحية، يمكن أن يساعد الناس على الشعور بالرضا ويمنعهم من الإفراط في تناول الطعام، على سبيل المثال وجدت إحدى الدراسات أن تناول البيض بدلا من الخبز في وجبة الإفطار يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول.

صدور الدجاج:

صدور الدجاج مصدر قليل الدهون للبروتين، عند تقديمها بدون جلد.

التونة:

تعد التونة مصدرا ممتاز ومتاحًا على نطاق واسع للبروتين الذي يحتوي أيضًا على عدد قليل من السعرات الحرارية، فالتونة سمكة خالية من الدهون أو قليلة الدهون.