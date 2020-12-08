شكرا لقرائتكم خبر عن 9أطعمة تزيد كتلة العضلات فى جسمك أبرزهم الزبادى والموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن بناء العضلات وقوتها لا يتعلق فقط بممارسة الرياضة، لكن اتباع نظام غذائي مناسب يمكن أن يساعد في زيادة كتلة العضلات، وهناك حاجة إلى العديد من الأطعمة لمساعدتك على اكتساب العضلات الخالية من الدهون التي تريدها، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 9 أطعمة تزيد كتلة العضلات في جسمك، وفقا لموقعي "تايمز أوف إنديا" و "Neat".

9 أطعمة تزيد كتلة العضلات في جسمك1-البيض

البيض من الأطعمة التي تساعد على بناء العضلات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي أنها توفر لك مزيجًا من البروتينات الجيدة والدهون الصحية.

يحتوي صفار البيض أيضًا على البروتينات، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامينات ب والحديد وفيتامين د وجميع الأحماض الدهنية الأساسية.

2- الزبادي

يعتبر الزبادي المليء بالبروتين خيارًا رائعًا لتناول الإفطار أو وجبة خفيفة بعد الظهر، كما أنه مصدر رائع للكالسيوم المعروف بتحسين صحة العظام.

3- الموز

الموز مصدر جيد للكربوهيدرات الصحية لذلك ، عند تناوله بالطريقة الصحيحة ، يمكن أن يساعدك على زيادة الوزن وكتلة العضلات.

4- اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على كل من الليوسين والكرياتين - وهي عناصر مغذية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز كتلة العضلات.

5- صدور الدجاج

صدر الدجاج مصدر غني بالبروتينات الخالية من الدهون، مما يساعدك على اكتساب سعرات حرارية جيدة إنه ليس مغذيًا فحسب ، بل يعزز أيضًا كتلة العضلات.

6- المكسرات وزبدة البندق

تحتوي المكسرات على دهون متعددة غيرمشبعة تضيف سعرات حرارية صحية إلى نظامك الغذائي. حفنتان فقط يوميًا مع وجبة أوكوجبة خفيفة يمكن أن تضيف بسرعة مئات السعرات الحرارية.

7- سمك السلمون

يعتبر سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى مصادر ممتازة للبروتين والدهون الصحية الهامة لن يساعدك فقط على زيادة الوزن ولكن أيضًا بناء عضلاتك.

8- الخبز والحبوب الكاملة

يحتوي خبز الحبوب الكاملة على الكربوهيدرات المعقدة والبذور، والتي يمكن أن تعزز زيادة الوزن إنه مغذي للغاية ورائع لصحتك العامة.

9- البطاطس

البطاطس والخضروات الجذرية الأخرى هي مصادر للكربوهيدرات والسكر المعقد فهي لا تساعدك على زيادة الوزن فحسب، بل تزيد أيضًا من مخزون الجليكوجين في العضلات.