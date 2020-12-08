شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات يجب اتخاذها بعد التأكد من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر الكثيرون بالقلق عند الحصول على نتيجة إيجابية في اختبار كورونا، ويجب أن تحدد الخطوات التي تتبعها عقب حصولك على نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية، ففي حين أن أكثر من 80٪ من الحالات خفيفة أو معتدلة ولا يحتاج كل مريض إلى دخول المستشفى لكن كما يقول الأطباء، فإن الخطوات الصحيحة المتخذة في الوقت المناسب يمكن أن تمنع الحالة من أن تسوء، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا يجب أن تفعل عندما تكون نتيجة اختبار كورونا إيجابية؟

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فإليك ما يقترح الخبراء القيام به للتعامل مع حالة خفيفة أو معتدلة أو بدون أعراض بمفردك يمكن أن تكون هذه الخطوات أيضًا جزءًا من خطة علاج كورونا الخاصة بك.

الحصول على مساعدة الطبيب

بمجرد أن تتلقى تشخيصك، فإن إحدى الخطوات الأولى هي استشارة طبيبك للحصول على مشورة المتابعة من الأدوية التي قد تحتاج إلى تناولها ، والتغييرات الغذائية اللازمة والأدوية التي يجب تناولها وكذلك إذا كنت تعاني من أمراض مصاحبة ، أو تبحث عن علاج لحالات أخرى، فأبلغ طبيبك.

اعزل نفسك عن من يعيشون معك

يعد عزل نفسك عن من حولك أمرًا ضروريًا لحمايتهم من مخاطر العدوى إذا تم إخطارك بالحجر الصحي في المنزل، فهناك قواعد يجب اتباعها وعدا ذلك ، أبلغ السلطات وانتظر حتى يتخذوا الخطوات التالية.

إذا كنت تشترك في مكان واحد ولا يمكنك عزل نفسك بمفردك، فاحجر نفسك في غرفة جيدة التهوية تحتوي على حمام منفصل.

قسّم المرافق والأواني التي ستستخدمها خلال الأسبوعين المقبلين ولا تشاركها مع بقية أفراد الأسرة.

يجب عزل جميع أولئك الذين يعيشون معك أيضًا لمدة أسبوع على الأقل.

المساعدة في تعقب المخالطين

يجب أن يتم إعلامك بالتشخيص عن طريق تتبع جهات الاتصال وإبلاغ كل من كانوا على اتصال بك قبل أسبوع على الأقل من بدء ظهور الأعراض، قد يكون الأمر مزعجًا، ولكن القيام بذلك سيحمي صحته ويوجهه لاتخاذ الخطوات التالية أيضًا.

خصص شخصاً ليهتم بك

حتى لو كانت إصابتك خفيفة ويسمح لك بالتعافي في المنزل، سيحتاج مريض كوفيد إلى مساعدة من شخص ما.

من الناحية المثالية ، يجب أن يكون مقدم الرعاية شخصًا صغير السن يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من حالة طبية موجودة مسبقًا يمكن أن تعرض مناعته للخطر.

اعتمادًا على أعراض وشدة العدوى يحتاج المرضى المختلفون إلى خطط علاج مختلفة، إن وجود مقياس تأكسج للتحقق من مستويات الأكسجين في الدم أمر حيوي، وكذلك جهاز قياس ضغط الدم وجهاز قياس السكر ، إذا كنت تعاني من مشاكل ضغط الدم أو السكر.

الأعراض التي يجب أن تنتبه لها

يعد تتبع الأعراض في أول أسبوعين بعد التعرض أمرًا ضروريًا قال الخبراء إن العلامات وشدة العدوى تتضخم بين 5-10 أيام بعد الإصابة عادة ما يكون اليوم الثامن أو التاسع هو الوقت الذي يبدأ فيه جهازك المناعي في زيادة السرعة ويطلق عواقب وخيمة، بما في ذلك عاصفة السيتوكين ويجب مراقبة معدل التنفس ، الانزعاج ، ضيق التنفس هي بعض العلامات التي يجب أن تراقبها.