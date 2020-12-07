شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح الحمى الصفراء ينافس فى سباق اللقاحات المطورة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجراها معهد ريجا بجامعة لوفين في بلجيكا، عن فاعلية لقاح الحمى الصفراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تبين قدرة هذا اللقاح المعدل وراثيا على التحصين من الإصابة بالفيروس القاتل، بعد إجراء عدد من التجارب الاكلينيكية على بعض الحيوانات التي أثبتت فاعلية اللقاح، طبقا لما ورد في موقع Medicalnewstoday

وأشارت الدراسة إلى قدرة اللقاح على الحماية من فيروس كورونا والحمى الصفراء، من خلال جرعة واحدة منها، مقارنة باللقاح الأمريكى المنتج من شركة فايزر وشريكتها الألمانية الذى يستلزم الحصول على جرعتين منه شهريا.

و أوضح يوهان نيتس، أحد القائمين على الدراسة، عن أن هذا اللقاح سيكون ملائما للبلدان التي تنخفض بها الخدمات الطبية، خاصة أنه يوفر مناعة طويلة الأجل ضد فيروس كورونا، لذا قد يكون من أوائل اللقاحات التي تستخدم عند تكرار التطعيمات عندما تنخفض المناعة لدى الأشخاص الذين تلقوا أحد لقاحات الجيل الأول.

وبحسب التجارب الاكلينيكة التي تم إجراؤها على بعض الحيوانات، فإن حقنة واحدة من اللقاح ساهمت في حماية الحيوانات محل التجارب من الإصابة بالفيروس، حيث يطلق على لقاح الحمى الصفراء YF17D، والذى يتم استخدامه من1 80 عاما، ويملك سجل أمان.

ويستعد القائمون على الدراسة لإجراء تجارب إكلينيكية على اللقاح الجديد ، الذي يُطلق عليه مؤقتًا RegaVax ، في عام 2021.

وتمثل للقاحات التي تستخدم فيروس الحمى الصفراء أهمية كبرى كناقل بالفعل للاستخدام ضد فيروسات التهاب الدماغ الياباني وحمى الضنك.