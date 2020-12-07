شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تسعى للموافقة على لقاح كورونا من فايزر لطرحه خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول كبير في شركة الأدوية فايزر و BioNTech، إن شحن لقاحات كورونا في كندا يمكن أن يبدأ في غضون 24 ساعة بعد موافقة السلطات الصحية الكندية على اللقاح، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

وقال الموقع، إنه من المتوقع أن يكون لقاح فايزر الذى تم تطويره بشكل مشترك مع شريكتها الألمانية BioNTech أول من يحصل على الموافقة في كندا، على الرغم من أن البلاد قد وقعت صفقات توريد مع 7 شركات مصنعة.

وقال الموقع، منذ أن وافقت بريطانيا على لقاح كورونا من شركة فايزر الأسبوع الماضي، احتلت المركز الأول في السباق العالمي لبدء برنامج التلقيح الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ، وتحول التركيز إلى مدى السرعة التي يمكن أن تتحرك بها البلدان الأخرى ومتى تكون الجرعات متاحة للجمهور.

وأضاف شون ماريت، كبير الأعمال والمدير التجاري لشركة BioNTech "إذا استخدمت المملكة المتحدة كمثال، سنحصل على الموافقة في الساعة 1 صباحًا، وسنوافق على إطلاق اللقاح وشحنه في غضون 24 ساعة.

من المتوقع أن توافق وزارة الصحة الكندية على اللقاح خلال "الأسبوع المقبل"، حسبما قال مسئول كبير يوم الخميس، تتوقع كندا وصول أول 6 ملايين جرعة من شركة فايزر Pfizer و Moderna في الربع الأول من عام 2021، وهو ما يكفي لثلاثة ملايين من سكان كندا البالغ عددهم 38 مليون نسمة.

يتطلب عقد فايزر Pfizer وBioNTech مع كندا أن تقوم شركتا الأدوية بتوزيع لقاح فيروس كورونا، والذي يجب أن يظل عند حوالي -75 درجة مئوية.