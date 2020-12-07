شكرا لقرائتكم خبر عن مناعة القطيع لكورونا فى الولايات المتحدة أعلى بكثير من أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الباحثون في الولايات المتحدة من جامعة تكساس، تحليل البيانات الخاصة بمناعة القطيع ضد فيروس كورونا منذ ربيع 2020 من أوروبا، حيث تظهر دراستهم أن مناعة القطيع أعلى بكثير مما كان متوقعا في وقت سابق، وذلك حسب دراستهم المنشورة على موقع ما قبل الطباعة medRxiv .

منذ بداية الوباء، حاولت الدراسات فهم مناعة السكان ضد العدوى وتطوير مناعة القطيع، والتي من شأنها حماية السكان الضعفاء من خلال تحطيم سلاسل الانتقال.



مناعة القطيع

مناعة القطيع

عندما يصيب مرض شديد العدوى مجتمعًا ما ويصاب قسم كبير من المجتمع (القطيع) بالعدوى يصبح محصنًا ضد العدوى ؛ وتقل فرص انتشار العدوى بين الأشخاص، مما ينتج عنه حماية المجتمع بأسره من العدوى - وليس فقط أولئك الذين يتمتعون بالحصانة.

ومن أجل حماية جميع السكان ، يحتاج جزء كبير من السكان إلى أن يكونوا محصنين ضد العدوى - وهذا ما يسمى نسبة العتبة، إذا كانت العتبة عالية ، يحتاج المزيد من الناس إلى أن يكونوا محصنين لحماية أولئك الذين ليسوا كذلك، ويحدث العكس عندما تكون العتبة منخفضة. عندما تكون نسبة السكان المناعي أكبر من العتبة ، ينخفض ​​انتشار العدوى. يُعرف هذا باسم عتبة مناعة القطيع (HIT).

عادة، الأمراض شديدة العدوى لها عتبة عالية. على سبيل المثال ، تتطلب الحصبة ، كونها شديدة العدوى ، عتبة 94 ٪ لكسر سلسلة الانتقال.

الدراسات فى بداية الوباء تؤكد انخفاض مناعة القطيع

في وقت مبكر خلال الجائحة ، اكدت الدراسات، أن عتبات مناعة قطيع لفيروس كورونا كانت منخفضة - عند حوالي 6 إلى 21 ٪.

وتكهن فريق الباحثين في هذه الدراسة بأن هذه الأرقام "غير متسقة مع التقديرات المشتقة من النماذج الأخرى" ، ودراسات الانتشار المصلي من المناطق التي كان معدل الإصابة فيها مرتفعًا، ولكن الآن قال باحثون إن عتبة مناعة القطيع لفيروس كورونا أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقًا

تصميم الدراسة

في هذه الدراسة، قام الفريق بتعديل النموذج السابق وتحليل منحنيات التخفيف، وتمت دراسة شكلين من منحنيات التخفيف - توقيت وحجم تقليل الانتقال عبر التدخلات غير الدوائية.

تُظهر إعادة تقييم النتائج والأرقام المتاحة ، باستخدام النماذج الرياضية الجديدة ، أن تقديرات الباحثين تصل إلى 60 إلى 80 % للحد من العدوى، وهذا يدل على أن عددًا كبيرًا من السكان بحاجة إلى أن يكونوا محصنين ضد العدوى إما عن طريق الإصابة (المناعة النشطة) أو عن طريق التطعيم لحماية السكان غير المناعيين الباقين. يقول الباحثون إن هذه النتيجة لها آثار كبيرة على السياسات الحالية التي تقترح تخفيف إجراءات التخفيف.

يكتب الفريق ، "إن إعادة تقديراتنا تدعم الإشارات القوية في البيانات والحجج المقنعة بأن معظم العالم لا يزال بعيدًا عن مناعة القطيع ، ويقترح أن التخلي عن جهود التخفيف المجتمعية من شأنه أن يعرض رفاهية المجتمعات والنزاهة للخطر من أنظمة الرعاية الصحية ".

جاء الكشف عن وباء كورونا في وقت متأخر من عام 2019 في ووهان، الصين، وبحلول 11 مارس عام 2020، تم الإعلان عنه وباء من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، وتسبب الفيروس حتى الآن فى إصابة أكثر من 65.67 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 1.51 مليون شخص، وقد لوحظ أن المصابين بالعدوى قد يكونون قد طوروا مناعة على الأقل لبضعة أشهر (كما هو معروف من البحث الحالي).