شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستعد لطرح 4 لقاحات لفيروس كورونا على نطاق واسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الصين لطرح لقاحات ضد فيروس كورونا على نطاق واسع، حيث تقدم الحكومات الإقليمية في جميع أنحاء الصين طلبات للحصول على لقاحات تجريبية لفيروس كورونا محليًا، على الرغم من أن مسؤولي الصحة لم يحددوا بعد مدى نجاحهم أو كيف يمكنهم الوصول إلى 1.4 مليار شخص في البلاد، بحسب ما نشر موقع "ميديكال إكسبريس".

ويسرع مطوري اللقاحات في إجراء التجارب النهائية على اللقاحات، حيث وافقت بريطانيا على الاستخدام الطارئ للقاح مرشح شركة فايزر وسارع مقدموه إلى بدء التوزيع.

وحتى بدون الموافقة النهائية، تلقى أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم في الصين ممن يُعتبرون معرضين لخطر الإصابة بالعدوى لقاحات تجريبية بموجب إذن الاستخدام الطارئ.

تمتلك صناعة الأدوية في الصين خمسة لقاحات على الأقل من أربعة منتجين يتم اختبارها في أكثر من 12 دولة بما في ذلك روسيا ومصر والمكسيك.

وقال خبراء الصحة إنه حتى لو نجحوا ، فإن عملية إصدار الشهادات للولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها من البلدان المتقدمة قد تكون معقدة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها هناك ومع ذلك ، قالت الصين إنها ستضمن أن تكون المنتجات في متناول الدول النامية.

وذكرت إحدى الشركات المطورة للقاحات، وهي مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المعروفة باسم سينوفارم، في نوفمبر الماضي إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة السوق النهائية لاستخدام لقاحها في الصين وتمت الموافقة على استخدام البعض الآخر في حالات الطوارئ للأشخاص الذين يعتبرون معرضين لخطر الإصابة بالعدوى.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة بالصين سون تشونلان، الذي أشرف على الكثير من استجابة البلاد، خلال زيارة الأربعاء للمطورين ، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية: "يجب أن نكون مستعدين لإنتاج على نطاق واسع".

زار سون إحدى الشركات الفرعية التابعة لشركة Sinopharm في بكين منتج آخر ، Sinovac ، ومختبر أبحاث تابع للإدارة الوطنية للمنتجات الطبية ، وهي وكالة تنظيمية تعتمد المنتجات الطبية للاستخدام العام.

لم تحدد الحكومة بعد عدد الأشخاص الذين تخطط لتطعيمهم وقال سون إن الخطط تدعو إلى تطعيم السكان المعرضين لخطر كبير هذا الشهر.

تستخدم الشركات تقنيات تقليدية أكثر من المطورين الغربيين، وقالت الشركات على عكس لقاح فايزر، الذي يجب أن يظل مجمداً في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر (ناقص 94 فهرنهايت)، يمكن تخزين لقاحهم عند 2 إلى 8 درجات مئوية (36 إلى 46 فهرنهايت) ولا يزال يتعين على المنتجين الصينيين تحديد كيفية توزيعها.

قال مسؤولو الصحة في وقت سابق إن الصين ستكون قادرة على تصنيع 610 ملايين جرعة بنهاية هذا العام وزيادة ما يصل إلى مليار جرعة العام المقبل.

أصدرت حكومة مقاطعة جيانغسو ، حيث تقع مدينة نانجينغ الرئيسية ، إشعار شراء لقاحات من سينوفاك وسينوفارم يوم الأربعاء للتطعيمات المستخدمة في حالات الطوارئ.

أعلنت السلطات في مقاطعة سيتشوان في الغرب ، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون شخص، أنها بدأت بالفعل بشراء اللقاحات.

وقالت صحيفة رسمية في مقاطعة آنهوي، جنوب شرق بكين، إن لجنة سكنية محلية أصدرت إشعارًا يسأل عما إذا كان لسكان يريدون لقاحًا.

وقالت إعلانات سيتشوان وآنهوي إن اللقاح ، الذي يُعطى في لقطتين، سيكلف ما مجموعه 400 يوان (60 دولارًا).

في أكتوبر ، عرضت مقاطعة تشجيانج جنوب شنجهاي التطعيم العام بموجب إذن الاستخدام الطارئ وقالت إن الأشخاص الذين يعتبرون خطورة عالية سيحصلون على الأولوية.

في نوفمبر ، قال سكرتير الحزب الشيوعي في شركة سينوفارم إن ما يقرب من مليون شخص تلقوا اللقاح.

في سبتمبر، قال الرئيس التنفيذي لشركة Sinovac إن حوالي 3000 من موظفيها قد أخذوا لقاحهم وقال إن الشركة قدمت عشرات الآلاف من الجرعات إلى حكومة مدينة بكين.

وتجري سينوفارم تجارب سريرية في 10 دول من بينها الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وبيرو والأرجنتين مع ما يقرب من 60 ألف متطوع قامت ببناء منشأتين في الصين قادرة على إنتاج 200 مليون جرعة في السنة.

فيما تجرى اختبارات سينوفاك في البرازيل وتركيا وإندونيسيا.

و أظهرت أحدث بياناتها المنشورة، وهي دراسة في المجلة العلمية The Lancet ، أن مرشحها ينتج مستويات أقل من الأجسام المضادة لدى الأشخاص مقارنة بأولئك الذين تعافوا من كورونا وتتوقع الشركة أنها ستكون قادرة على إنتاج بضع مئات ملايين جرعة من اللقاح بحلول فبراير أو مارس من العام المقبل.

منتج آخر ، CanSino ، يختبر في روسيا وباكستان والمكسيك ويسعى إلى إقامة شراكات في دول أمريكا اللاتينية. يستخدم لقاحها ، الذي تم استخدامه على أساس طارئ مع الجيش الصيني ، فيروسات غدية غير ضارة لنقل الجينات إلى الخلايا البشرية لتوليد استجابة مناعية.

شركة رابعة ، Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy Co، تجري تجارب المرحلة النهائية في جميع أنحاء الصين.