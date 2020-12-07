شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أفضل الطرق للتخلص من المسام الواسعة للبشرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المسام الواسعة واحدة من أبرز المشكلات التى تعانى منها السيدات وتؤثر على جمالهن وبشرتهن، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2016 ، فإن الأسباب الرئيسية لتضخم المسام هي:

1:تساعد الوراثة وحجم مسام الشخص في تحديد مدى نشاط الغدد الدهنية لدى الشخص.

2:انخفاض المرونة حول المسام: يحدث هذا عندما يصبح الجلد أقل ليونة.

3:زيادة حجم بصيلات الشعر: يحدث هذا عندما تنسد المسام الموجودة في نهاية بصيلات الشعر.

4:عندما يتجمع الزيت في المسام ويتحد مع الأوساخ أو المكياج ، يمكن أن تنسد المسام.

و هناك طرق مختلفة لتقليل ظهور المسام الواسعة وهى:

1: غسل الوجه صباحاً ومساءً

غسل الوجه مرتين في اليوم أو أكثر بعد التعرق بكثرة أو ممارسة الرياضة

استخدام الماء الفاتر وتطبيق المنظف برفق بأصابع نظيفة

اختيار منظف لطيف غير كاشط ولا يحتوي على الكحول

تجنب حك الجلد أو فركه

تجفيف الوجه بمنشفة نظيفة

يساعد غسل الوجه كل صباح ومساء على إزالة الزيوت والأوساخ من المسام. يمكن أن يساعد ذلك في جعلها أقل وضوحًا.

2: اختيار المنظفات التي تحتوي على الجل

المنظف الذي يحتوي على الجل مناسب للأشخاص ذوي البشرة الدهنية الذين يريدون تقليل ظهور مسامهم، من الأفضل تجنب المنظفات التي تحتوي على الزيت أو التي تحتوي على الكحول ، لأنها يمكن أن تهيج الجلد.

قد يترك المطهر المرطب بقايا في المسام ويزيد من الزيت. يساعد المنظف ذو الأساس الجل على إزالة الزيوت من المسام وتقليل مظهرها.

3: التقشير

يجب على الشخص ذو البشرة الدهنية التقشير مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة المادة التي يمكن أن تسد المسام

4:الترطيب يومي

قد تكون فكرة ترطيب البشرة الدهنية غير منطقية ومع ذلك ، يمكن أن يساعد المرطب الخالي من الزيت في تقليل توسيع المسام.

يجب على الشخص أولاً غسل الجلد وتجفيفه ، ثم وضع مرطب برفق للمساعدة في ترطيب البشرة وتنعيمها.

5:وضع قناع الطين

يمكن أن يساعد استخدام قناع الطين مرة أو مرتين في الأسبوع على إزالة الزيت الإضافي من المسام.

6:دائما إزالة المكياج في الليل

من الضروري دائمًا إزالة المكياج قبل النوم، يمكن أن يؤدي النوم على المكياج طوال الليل إلى انسداد المسام بسبب تراكم المكياج والزيوت والبكتيريا.

7:استخدام واقى من اشعة الشمس

من الضروري العناية بالبشرة عند التعرض للشمس. يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى جفاف الجلد ، مما يجعل المسام تبدو أكبر، تحتوي العديد من المرطبات على واقي من الشمس.