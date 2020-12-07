شكرا لقرائتكم خبر عن الأولوية لكبار السن..مستشفى جامعة كرويدون بلندن تطرح لقاح كورونا من فايزر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة The Sun البريطانية، أصبح مستشفى جامعة كرويدون، جنوب لندن، أول مركز بريطاني يقوم بتفريغ وتخزين لقاح فايزر Pfizer / BioNTech.

قضى الموظفون عطلة نهاية الأسبوع في الاستعداد لإطلاق اللقاح اليوم، والمزيد من المستشفيات ستعطي حقنة التطعيم خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

قال ستيفن بويس المدير الطبي بهيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن بدء التطبيق "يبدو وكأنه بداية النهاية"، لكنه حذر أيضًا من أن "أكبر حملة تلقيح في تاريخ بريطانيا" ستكون "ماراثونًا وليس سباقًا سريعًا".



دفعة من اللقاح يجري تفريغها في مستشفى جامعة كرويدون

وقالت الصحيفة، سيكون المستفيدون الأوائل هم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والعاملين في منازل الرعاية وموظفى هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS الأكثر تعرضًا للخطر، موقف الحكومة هو أن الجرعات لن تكون إلزامية، لكن هناك مخاوف من أن يُمنع البريطانيون من الوصول إلى المتاجر والخدمات إذا لم يُظهروا بطاقة الهوية.

تسلم أحد فنيي الصيدلة الدفعة الأولى من لقاح فايزر

حث جون راين، رئيس وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) ، الجميع على الحصول على جرعة اللقاح بعد أن أثبتت فعاليتها بنسبة 95 %، وتجاهل نظريات المؤامرة الجامحة.



قضى الموظفون عطلة نهاية الأسبوع في التحضير لإطلاق اليوم

وقال إن اللقاح سيسمح للبلاد أخيرًا بعد عام مدمر شهد أكثر من 61 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.

وقال راين لبرنامج The Andrew Marr Show ،"إنه آمن مثل أي لقاح عام، مثل لقاح الإنفلونزا.

وقال، أود أن أؤكد على أعلى معايير التدقيق والسلامة وفعالية الجودة التي تم الوفاء بها للمعايير الدولية، مضيفا بانه ليس هناك شك في أنه آمن وفعال للغاية، وبحسب ما ورد التزمت الملكة والأمير فيليب بأخذ اللقاح وسيخبران شعبهم عند قيامهما بذلك.

وأوضح، أن المملكة المتحدة تتوقع أن تتلقي ما يصل إلى 4 ملايين جرعة من لقاح فايزرPfizer / BioNTech بحلول نهاية الشهر، وفقًا لرؤساء الصحة، وإجمالاً، أمنت الحكومة 40 مليون جرعة ما يكفي لـ 20 مليون شخص، يجب تخزينها في درجة حرارة -70 درجة مئوية قبل فك التجميد، ثم يلزم وقت إضافي لإعداده للحقن، هناك أيضًا حدود لعدد المرات التي يمكن فيها نقلها.

وأضاف سافرون كوريرى Saffron Cordery ، نائب الرئيس التنفيذي لمزودي هيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS ، إن المستشفيات فقط لديها حاليًا البنية التحتية لتخزينها، لكنها أخبرت صوفي ريدج من سكاي نيوز يوم الأحد أن صناديق هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS تعمل مع وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية MHRA لتوزيعها بشكل أوثق على دور رعاية هؤلاء السكان.

وأكد وزير الأعمال ألوك شارما أن المزيد من جرعات فايزر من المقرر تقديمها بنهاية هذا الشهر، كما احتفظت الحكومة بـ 100 مليون جرعة من لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا لفيروس كورونا.

في المجموع، حصلت على 357 مليون جرعة من 7 لقاحات مرشحة، سيتم استدعاء القوات المسلحة للمساعدة في بدء التنفيذ.

سيتم نقل عشرات الملايين من الجرعات المصنوعة في بلجيكا إلى المملكة المتحدة عن طريق الطائرات العسكرية لتجنب التأخير في الموانئ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.